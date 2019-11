Carlos 'Chino' Discua asegura que ante Olimpia "es una final anticipada"

Carlos Israel Discua es uno de los hombres de experiencia del Marathón de Héctor Vargas y uno de los que mejores recuerdos tiene jugando contra Olimpia en la capital.

El 'Chino' se muestra optimista previo a la visita del domingo a los merengues y está la considera "una semana que nos cae bastante bien para prepararnos de la mejor manera".

Discua le da la importancia del caso al encuentro, ya que "ganando allá quedamos con la gran posibilidad de quedar primeros de las vueltas, es una final anticipada", advierte.

El ex Motagua no cree que a los clubes de la costa norte les perjudique meterse al Nacional como en el pasado: "Esto es fútbol, hoy en día eso de que se va a Tegucigalpa ya perdiendo por el Lago, no; este es un equipo maduro y no nos va a afectar, el domingo es una final".

El Marathón se entrenó este martes en el gimnasio para fortalecerse. Foto Yoseph Amaya

El zurdo apunta que "nos jugamos la mitad de la copa", por lo que "estamos bastante positivos y motivados, es un clásico con la gente de ellos, en un escenario bonito".

Sobre el coloso capitalino, justamente, tuvo palabras específicas: "En lo personal en mi carrera le hice bastantes goles a Olimpia, y algunos valieron mucho, ojalá el domingo se repita la historia pero a favor de Marathón".

Rematando su participación, Carlos Discua acepta que algunos malos resultados en el Yankel Rosenthal evitaron que viajaran arriba de Olimpia en la tabla, sin embargo, prefiere no llorar sobre la leche derramada.

"Decididos a dejar eso atrás, pues hoy en día estaríamos arriba de Olimpia, pero es pasado porque enfrentamos a un rival directo" y tienen una gran oportunidad de recuperar la cima del torneo Apertura 2019-20 de la Liga Salva Vida.