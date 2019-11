¡Mané le responde a Guardiola y calientan el clásico Liverpool-Manchester City!

Las palabras de Pep Guardiola hicieron eco en el vestuario del Liverpool y la respuesta no tardó en llegar para calentar el clásico del próximo domingo que disputará Manchester City contra los Reds en Anfield.

Así marcha la tabla de posiciones de la Premier League

Todo comenzó cuando el técnico español valoró las remontadas del Liverpool, aunque lanzó un dardo porque asegura que algunos triunfos los han conseguido gracias a sus jugadores 'piscineros'.

''Las remontadas del Liverpool han sucedido muchas veces en los últimos años. A veces lo consiguen a través de su talento, con goles increíbles y otras veces tirándose'', apuntó Guardiola, en relación al último triunfo del equipo de Klopp frente al Aston Villa que generó polémica.

El Liverpool remontó un partido que iba perdiendo gracias a un tanto de penal de Mané que provocó dudas (1-2), pero que el VAR confirmó un contacto dentro del área.

El primero en responder a Pep fue el alemán Jurgen Klopp. ''No estoy de humor para hablar aún del City, pero Mané no es un tramposo y yo le conozco mejor que Guardiola. Sadio no es un 'piscinero'. Hubo una situación en el encuentro ante el Aston Villa donde sintió contacto y cayó. Quizás no fue penalti, pero hubo contacto. No es como si se hubiera lanzado contra la pierna del rival o algo así''.

Respuesta de Mané

El delantero senegalés no se quedó callado tras ser tachado de 'piscinero' y respondió a Guardiola luego del triunfo del Liverpool sobre el Genk en la Champions Legue.

''Lo ha dicho mi entrenador, no soy un piscinero. Y Guardiola no me hará que cambie mi forma de jugar. Es inteligente por su parte atraer la atención del árbitro, pero jugaré el fútbol que siempre hago. No presto atención a lo que dice porque es parte del fútbol. Si tirarme me da un penalti lo haré, ¿por qué no? pero como dijo mi entrenador, yo no me tiro'', sentenció el africano.