Jugadores de Real Minas viven un calvario y claman por el pago de salarios

En Real de Minas a nivel futbolístico ha hecho un torneo digno, están con aspiraciones de clasificar a la liguilla; pero en sus bolsas no hay dinero. Ayer alzaron la voz clamando por el pago de casi cuatro meses de salario.

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Honduras por medio de Eduardo Sosa, les dio el respaldo y en los próximos días se tomarán acciones. Los jugadores que dieron la cara se quejaron que muchas veces se toman represalias contra los que cobran ya que hay directivos que los tachan de revoltosos; pero ellos solo piden lo justo.

Ver: ASÍ MARCHA EL REAL DE MINAS EN EL APERTURA

“Es complicadísimo, la liga se va a detener en poco tiempo y nosotros podemos perder puntos por la situación del equipo y este grupo es demasiado profesional; nunca nos hemos parado, no hemos dejado de ir a un entrenamiento y siempre entramos pensando en ganar. En cuanto a lo legal esperamos que la asociación de futbolistas se encargue de lo legal”, cuenta Luis Guzmán, uno de los líderes del Real de Minas.

“Uno antes no tomaba acciones legales porque muchos equipos me quedaron debiendo dinero y se dan cuenta en la Liga Nacional, los directivos todo se pasan y se hablan entre ellos y al siguiente año no te van a contratar porque exiges contratos. Creo que nosotros… La Liga tiene que regir esto, es no es de ahora, como que te paguen la pretemporada al 50% cuando más trabajás, pero más que todo debemos ser unidos como futbolistas”, explicó Guzmán.

INTIMIDADOS POR DIRECTIVOS "CAPATACES"

“En los equipos Olimpia, Motagua, Real España y Marathón no les interesa que a los demás de los equipos no nos paguen, ellos están bien pagados. Nunca habíamos tenido un ente como la Asociación de futbolistas que esperamos juegue un papel ya que antes no lo habíamos tenido”, reaccionó Guzmán.

El Real de Minas ha competido en el Apertura y tiene al máximo goleador del torneo, Juan Ramón Mejía.

Los jugadores del Real de Minas denunciaron que les adeudan tres meses de salario y están cerca del cuarto mes. “En el torneo anterior nos fuimos sin cobrar tres meses y cobramos hasta que inició este campeonato y estamos por el mismo camino. Nosotros no tenemos miedo ya, el problema había sido que siempre nos habíamos quedado callado, pero ahora tenemos quien nos apoye y hay que alzar la voz”, mencionó Juan Ramón Mejía.

Leer. JUAN RAMÓN MEJÍA, EL GOLEADOR QUE FUE LLAMADO A LA H

El equipo Real de Minas había hecho conatos de huelga por la forma de pago, pero ahora esperan el respaldo de la Asociación de futbolistas. Juan Ramón Mejía, el goleador del Apertura fue claro. “En el equipo solo hay un directivo que da la cara, ustedes ya lo conoce, si ellos nos exigen como profesionales nosotros tenemos que actuar también como profesionales”, mencionó Mejía.

El artículo 14 de FIFA dice que si un club le adeuda dos meses de salario, el futbolista tiene derecho a solicitar el pago total del contrato ya que se está violentando el documento firmado por ambas partes. Si el equipo no responde, se interpone una demanda en el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol.