Pedro Troglio: "Vi a un Motagua similar a nosotros, pero ellos son inteligentes y nosotros unos muertos"

Olimpia está a las puertas de asegurar el primer lugar de las vueltas regulares y su rival de turno es Marathón este domingo a las 4:00 de la tarde en el estadio Nacional.

Pedro Troglio, entrenador de los blancos, analiza ese compromiso que de ganar le permitiría cerrar como el mejor del campeonato, pero no se confía del rival a enfrentar.

"Es un partido abierto a cualquier resultado, lógicamente nosotros tenemos la obligación de ganar, sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, la ventaja es que tenemos es nuestra cancha y la gente", comenzó diciendo el argentino.

Para Troglio, este duelo ante los verdes de Héctor Vargas lo toma con una final adelantada.

"Así lo vemos, si ganamos nos mantenemos en primer lugar y si empatamos no queda una vida más, ahora si perdemos nos complica porque cerramos de visita y Marathón lo hace de local, indudablemente el duelo que define todo es este"

Sobre la ventaja de jugar con gente en en el estadio capitalino, Troglio fue claro "Veremos un Olimpia que siempre intenta hacer las cosas bien, a veces sale a veces no pero es un equipos que ha hecho el 70 por ciento de los puntos, nosotros sabemos que lo que ha pasado antes y cuando se refieren a al club hablan eso, el presente de este equipo es muy bueno, se llegó a una semifinal de Concacaf que lastimosamente se perdió en cinco minutos, estamos en otra competencia de Copa Premier, se está al límite de pasar cerca de 40 puntos a una pentagonal, es meritorio lo que hacemos, hay que salir campeón para que valga más lo que estamos haciendo".

Pedro Troglio reunió a su plantel previo al entreno de este viernes.





¿Es Importante salir campeón?

"El tema está en el día a día del equipo y es muy bueno, la condena tiene que caer en diciembre si no se sale campeón, no en noviembre, se está castigando por lo que pasa desde hace tres años y medio, jugamos tres torneos y peleando el primer lugar con un club que no peleó nada"

Pedro comentó que la eliminación ante Saprissa por la Liga Concacaf,ha sido dolorosa como cuando la final del mundial de Italia 90 con la selección de Argentina en su época de jugador.

"Todas las cosas que nos pasan no se superan porque no se puede volver atrás, son cosas pérdidas, un diario puso que Olimpia no tenía huevos porque no le ganó a Saprissa, ¿osea que si Motagua pierde la final que?, ¿no tenía huevos?, el plantel está molesto y no quiere hablar. Estoy dolido como cuando perdí la final del mundial de Italia 90", perdimos porque enfrentamos a los mejores.

¿Siente que se está demeritando el trabajo de Olimpia?

"No, es un común denominador agarrársela con Olimpia más grande del país porque vende más. Estuve viendo el partido de Motagua y fue parecido al nuestro, ellos fueron inteligentes y nosotros unos muertos"

¿Tiene prensa Olimpia?

"No sé si tiene prensa, pero se le castiga mucho a estos jugadores, ¿entonces en 2017 que se ganó la Liga Concacaf no era importante? ahora sí.

"Hace dos meses me criticaban porque rotaba jugadores, ahora en los diarios sale quienes son los que menos juegan, yo soy también periodista deportivo y ante de salir al aire se ponen de acuerdo para pelearse, no me vengan a salir a mí con esto".







¿Se siente querido?

"Me siento querido por la gente de Olimpia, si los demás no me quieren no me importa y también mi familia, de ahí no me interesa que me quiera nadie, no busco amigos nuevos, es continuo que vayan a buscar a técnicos de otros equipos para que hablen de nosotros, ya cansó eso".

¿A qué porcentaje está Olimpia?

"En el fútbol no se puede hablar de porcentaje, un día estás al 70 otro al 40 por ciento, ante Saprissa no pasó algo horrible y bajamos, luego ganamos el clásico y subimos, ahí demostramos carácter, siempre que perdemos, ven viejos fantasmas, ayer quedaron los ticos con 10 hombres y no le hicieron un gol, nosotros quedamos con 10 he hicimos dos, entonce que sos "cagón", ahora el aliciente que me queda es que pude jugar el clásico con titulares y ahora me toca con Marathón, me hubiese gustado estar jugando la final de Liga de Concacaf, aunque dos días después jugar otro partido, pero en esa locura podes quedar sin nada".

¿Cómo salir ante Marathón?

"Nosotros somos un equipo precavido no loco, eso es lo que tiene Olimpia, no es la idiosincrasia, yo vi al Barcelona tener el balón en el banderín de la esquina ante Levante ganando 1-0 y lo hizo Messi, el fútbol es para vivos, eso es propiedad del fútbol no de nadie.

Arboleda y Costly

"Es un juego claro que tienen de pelota larga para ellos dos, los contuvimos bien el partido de ida y haremos lo mismo el domingo".

Jorge Álvarez y Deybi Flores

"El qué te pase de tener dos jugadores lesionados en la misma posición es duro, ahora estamos analizando qué vamos a hacer".