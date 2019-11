German Mejía y su dardo a Motagua: "Saprissa estaba con nueve y se pudieron traer el empate"

Olimpia continuó su preparación este jueves con miras al clásico nacional frente a Marathón con motivo de la jornada 17 del Torneo Apertura 2019.

German "Patón" Mejía analizó la actualidad de Olimpia y el encuentro de este domingo ante Marathón. El polivalente jugador sabe que este choque será una final para ellos y para los sampedranos.



"Hemos trabajado en toda la semana para entrarle con todo en este partido y sacar los tres puntos que nos pone en primer lugar y cerca de una final. Nos jugamos el primer lugar al igual que ellos, casi una final y gracias a Dios que llegamos a esta instancia"



Continuó diciendo: "Nos venimos a jugar la vida en el clásico, ya Marathón nos ha ganado aquí y estamos mentalizados en sacar los tres puntos. Dentro de la cancha somos 11 contra 11 y toca resolver el domingo", contó.

Mejía afirmó que ya superaron el trago amargo de la eliminación en la Liga Concacaf aunque mucha gente les critique en demasía, algo que a su criterio no sucede con los demás clubes.



"Ya está superado lo de la Liga Concacaf, eso fue un golpe anímico terrible para nosotros. La vez pasada nos mataron y a veces toda Honduras está en contra de nosotros, nos levantamos y mirá nada se dijo cuando veníamos ganando cinco juegos seguidos. Así es esto cuando el mejor equipo de Honduras y de Centroamérica le pasa. Nosotros estamos conscientes porque Olimpia es el equipo más grande".





Durante la semana, el jugador se quejó en Twitter por no ser considerado a la Selección de Honduras pese ha mantener un buen nivel en el Torneo Apertura 2019 y sobre ello acotó:



"No me convocaron y toca trabajar, algún día voy a estar en la selección y cuando me toque demostrar. Yo puse el tuit y bueno calentura del momento, yo sigo trabajando para un día estar en la Selección. Me toca trabajar fuerte para un día estar ahí y no bajarme del barco".



Para concluir, el olimpista soltó un pequeño dardo a Motagua pues considera que pudieron haberse traído un empate de San José durante la final de ida contra Saprissa.



"Ayer vi el partido y cuando dieron cuatro de descuento, (Jonathan) Rougier pierde un minuto y medio, increíble porque Saprissa estaba con nueve y se pudieron traer el empate".