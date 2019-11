Emilio Izaguirre a la prensa tica: "Nos miran de menos y no es correcto, pedimos respeto"

El volante del Motagua, Emilio Izaguirre, se mostró molesto por lo que se ha habló en la prensa tica previo a la ida de la final de Liga Concacaf ante Saprissa.

Afición y prensa deportiva creen en la remontada de Motagua ante Saprissa: "El 26 será un infierno"

"El fútbol es de respetar a cada uno. No es como los periodistas ticos que están irrespetando”, señaló el futbolista en referencia a unas declaraciones del comunicador Daniel Martínez.

El comunicador atizó contra Emilio asegurando que es un jugador que "la prensa en Honduras termina inflando muchísimo".

"Yo nunca dije que yo me iba en dos meses, es una falta de respeto, yo no sé quien se cree, no sé quién es ese tipo, creo que nunca ha jugado al fútbol. Nos miran de menos y eso no es correcto. Nosotros no miramos de menos a nadie y solo pedimos respeto", sentenció.

En su momento el periodista manifestó que : “La Selección de Honduras y los clubes siempre han querido imitar todo lo que tiene que ver con el fútbol costarricense… y no los culpo, somos mejores que ellos”.

NO VISTE EN TV: Control de lujo del Paté Centeno y Denil ni con las manos detuvo a rival

Motagua cayó 1-0 en la ida ante los Morados y necesita ganar con una diferencia de dos goles en casa para asegurar el cetro.

El partido de vuelta se disputará el martes 26 de noviembre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.