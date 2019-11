Pedro Troglio habla de su futuro en Olimpia y revela que ha rechazado ofertas

El campeonato Apertura está en su fase final y ha Olimpia siempre se le exige campeonatos, este viernes en conferencia de prensa, Pedro Troglio fue consultado sobres su futuro.

El estratega fue claro que dirigir a un equipo grande como los blancos tiene esa obligación pero es claro que las un club que tiene una sequía de más de tres años si ganar es difícil que pueda cambiar en tres meses.

"Interiormente sé que tengo que salir campeón, pero un equipo que viene de casi tres años de no salir campeón no se cambia en tres meses ni en cuatro convirtiéndose en el súper campeón, el tema es que analicen el día a día, no solo si gano el fin de semana, es ver qué hago,si hay jugadores en Selección, los jóvenes que se promueven, mi campeonato no es solamente salir campeón", dijo Troglio.

El argentino confesó que se siente cómodo como adiestrador de los leones pero también es consiente de la responsabilidad.

"Yo estoy cómodo, se que vengo a dirigir un equipo grande, estuve en cerro porteño, Universitario e Independiente, la vara es muy fina, el tiempo lo dirá, hoy estoy feliz, si nos salimos campeón será un golpe de los muchos que he recibido en la vida", detalló.

¿Ha tenido ofertas de otros equipos?

"Si pero no me he ido, y podría haberme ido, soy un tipo de palabra más allá que cuando los resultados no se dan y te quieren echar te echan aunque tomes la decisión de quedarte".

En el mes de septiembre Godoy Cruz se interesó en Pedro Troglio.

¿Lo han buscado de Argentina?

"De Argentina y de distintos lugares porque tengo 15 años de dirigir, vamos a esperar, vine para salir campeón y ojalá lo pueda conseguir".