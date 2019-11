Todos al mismo tiempo: Así se jugará la infartante última jornada del Torneo Apertura 2019

Un electrizante desenlace es el que se aproxima en el Torneo Apertura 2019 con la disputa de la última jornada que se realizará el próximo miércoles 20 de noviembre a las 7:00 de la noche en distintos estadios donde se desarrolla la Liga SalvaVida.

¡Olimpia derrota a Marathón, gana las vueltas y asegura la Gran Final del Apertura 2019!

Son cuatro equipos que se encuentran en la lucha por los últimos dos puestos que brindan acceso entre los cinco clasificados a la Pentagonal final. Vida, UPNFM, Real España y Real de Minas persisten en la carrera por esos boletos.

LOS PARTIDOS

El estadio Humberto Micheletti será el escenario del choque entre Honduras Progreso y Marathón, un partido que serviría para que los arroceros aumentaran su puntaje con miras a la batalla por la permanencia en Primera División.

En el estadio Nacional, Motagua recibirá a un Real de Minas que sueña con el triunfo y una combinación de resultados que le permita ingresar a la próxima instancia del certamen. Además, las Águilas estarán con la mente puesta en la final de la Liga Concacaf.

Otro de los duelos infartantes será en el estadio Excélsior cuando Platense y Real España protagonicen un interesante juego en Puerto Cortés. La Máquina necesita una victoria y esperar otros marcadores para asegurar su pase a la Pentagonal.

El estadio Emilio Williams albergará el compromiso de la UPNFM y Real Sociedad. Si los Lobos logran doblegar a los tocoeños asegurarán su clasificación para disputar la nueva ronda del Torneo Apertura 2019. Por su parte, los aceiteros pretender seguir acumulando puntos para el siguiente campeonato.

Quizás el cotejo más atractivo de la jornada 18 será el que se realice en el estadio Municipal Ceibeño ya que Vida recibe a un Olimpia campeón de las vueltas regulares en un encuentro que promete grandes emociones. Los Cocoteros necesitan al menos un empate para acceder a la Pentagonal, y en caso de derrota esperarán a lo que suceda en los otros partidos.

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE, 7:00 PM



Estadio Humberto Michelleti: Honduras Progreso vs Marathón

Estadio Nacional: Motagua vs Real de Minas

Estadio Excélsior: Platense vs Real España

Estadio Emilio Williams: UPNFM vs Real Sociedad

Estadio Municipal Ceibeño: Vida vs Olimpia