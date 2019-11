Azmahar Ariano luego de la derrota ante Olimpia: "Me habían hablado del arbitraje pero yo no lo creía"

Mucha molestia hubo en los jugadores de Marathón tras la derrota 1-0 ante Olimpia en el Nacional. Los futbolistas verdes salieron inconformes por el arbitraje de Melvin Matamoros y eso lo plasmaron al final del cotejo.

¡Olimpia derrota a Marathón, gana las vueltas y asegura la Gran Final del Apertura 2019!



Uno de los jugadores que se quejó fue Azmahar Ariano quien recuerda que ya le habían hablado de esto, pero no lo creía.



"No hay un buen sabor y no porque perdimos, era un partido que lo llevábamos bien. Mi punto de vista es en torno al arbitraje, llevan mucho tiempo haciéndonos daño. A mí me habían hablado del arbitraje, pero yo no lo creía, ya viéndolo me preocupa porque le he cogido cariño a Honduras y me entristece que los árbitros quedan siendo protagonistas en partidos".



El canalero consideró que en tan poco tiempo de estar en Honduras ya se dio cuenta de cómo es el arbitraje, con todo y eso aseguró que saldrán campeones.



"No sé si hay campaña en contra del equipo, ellos sabrán y bueno nos toca seguir trabajando y luchando contra lo que sea. Las personas que llevan mucho tiempo aquí saben, saben lo que pasa y cómo se maneja esto. Yo lo veo, yo soy nuevo y tengo cinco meses aquí y lo estoy notando, no es mentira porque ya se ve, nosotros vamos a ser campeones sea como sea y contra el que sea".