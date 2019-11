Yustin Arboleda: "Hay factores extras que nos están afectando"

El colombiano Yustin Arboleda fue otro de los jugadores que se quejó del arbitraje tras la pérdida 1-0 ante Olimpia. El ariete cafetero habló del arbitraje y consideró qué hay factores externos que les están afectando.

"Acá hay tantos factores que a nosotros como jugadores se nos sale de las manos, tratamos de dar el máximo y hay cosas que molestan e incomodan, creo que Dios es justo y las cosas pasan por algo. Es verdad lo que dice el profe, aquí la gente se molesta cada vez que el profe dice algo, pero es la verdad y por algo lo dice, él tiene más tiempo en este fútbol y eso así. Lastimosamente hay factores extras que la verdad se nos escapa, hay factores extras que nos están afectando".

El 27 de Marathón mencionó que no iba a atizar contra el arbitraje como otros lo han hecho porque él se ha visto afectado a raíz de lo dicho en los medios.

"Toca levantar cabeza y prepararse para esa pentagonal y tratar de llegar a la final. Me he limitado a hablar porque he sido merecedor de varias tarjetas por las declaraciones que he dado. Si yo doy declaraciones lo único que hago es afectarme a mí y he tratado de limitarme a hablar".







Si hay campaña o no en contra del equipo es algo que él no dirá, afirmó. Para finalizar le mandó un mensaje a quienes dirigen el arbitraje en nuestro país.

"No soy yo el único que lo dice, no solo es con Marathón. Cada quien tiene que poner su granito de arena, la gente que gobierna el arbitraje también tiene que prepararse así como nosotros lo hacemos. Si hay campaña o no, no debo decirlo yo, la vez pasada nuestro presidente habló y los árbitros amenazaron con no pitarnos entonces lo que yo diga acá de nada va a servir, hay cosas que pasan que se no se escapan de las manos".