Se fue de la conferencia: La polémica discusión de Héctor Vargas con un periodista

El entrenador de Marathón, Héctor Vargas, tuvo una polémica con un periodista en conferencia de prensa, luego de la derrota de su equipo ante Olimpia en el estadio Nacional.

Los verdes dejaron ir el liderato del torneo Apertura y los albos se quedaron con el primer lugar y también con el boleto a la gran final asegurado.

Vargas se quejó del arbitraje de Melvin Matamoros y disparó con todo. "Me quejo del gol válido. ¿Qué pasó? ¿Qué cobró? El línea no levantó la bandera, no dijo nada, estoy hablando de una situación clara", fueron sus palabras.

También agregó: "¿Quieren que salga campeón Olimpia? Denle el título y listo?".



Héctor Vargas salió muy molesto con el arbitraje en el partido entre Olimpia y Marathón en el Nacional.

DISCUSIÓN CON PERIODISTA

Luego de esto, Vargas fue preguntado por un periodista sobre si la derrota se debió solo al mal arbitraje o si pasó por un aspecto futbolístico.

Esta interrogante no le gustó y Vargas estalló: "Explicame vos que te veo comentar, qué posicionamiento por línea, las coberturas, los recorridos, explicame un poquito para saber si te puede debatir porque te veo con mucha capacidad hablando cuando vos comentás algo, dime qué recorrido tenemos que hacer para que un equipo sea ofensivo o defensivo, o para por lo menos tener la posibilidad de sostener el resultado, explicamelo".

NO ES EL BARCELONA

Héctor Vargas se mostró muy molesto y hasta habló de Lionel Messi. "Si vos entendés que el fútbol es el Barcelona... Yo no tengo a Messi, tengo jugadores que tienen desdobles con posibilidades, con recorrido como el caso de Arriaga, pero si vos comentás y no me sabés explicar, entonces no podemos debatir. Entonces muchachos, buenas noches", concluyó el DT de Marathón y abandonó la conferencia de prensa.