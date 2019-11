DIEZ-TV sobre la polémica conferencia de Héctor Vargas: "Respete el periodismo"

El técnico del Marathón, Héctor Vargas, tuvo una polémica con un periodista tras la derrota 1-0 ante Olimpia en el Estadio Nacional y terminó abandonando la conferencia con una frase: "capacítense".

En DIEZ TV no podíamos pasar por desapercibida esta controversia. Jorge Fermán, Jenny Fernández, Georgina Hernández y Fredy Nuila expresaron su postura.

"Aflora la soberbia, cada vez que el señor Vargas pierde se descontrola y habla de esta manera. A nuestros compañeros, no los respeta, no respeta sus criterios, es un sabelotodo. Siempre hemos dicho; admiramos y respetamos su trabajo, pero también respétenos. Respete el periodismo, respete el país, este país que le ha dado de comer, que le ha dado trabajo y que ha adoptado a su familia. No puede venir de afuera a tratarnos de esa manera", contó Fermán.

Georgina también se refirió al tema y le hizo una recomendación al timonel verdolaga. "Capacítese usted también señor Vargas en inteligencia emocional. De nada le sirve saber mucho de fútbol si va por allí creyendo que lo sabe todo, si no, no estaría en Honduras, estaría en otro lado".

En nuestro estudio en San Pedro Sula, Jenny Fernández considera que el argentino "se equivocó al plantear a su equipo" y que los argumentos que externaron algunos periodistas estaban en lo correcto.

Fredy Nuila por su parte explicó que este "Es el problema a veces de los jugadores y entrenadores, creen que los periodistas no tiene criterio o fundamento para cuestionar alguna determinación táctica que realicen", cerró.