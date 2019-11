Madre de Douglas Martínez: "La primera vez que se marchó fue un llanto indescriptible"

Los sueños es esa ilusión que hace que nuestra vida tenga sentido en busca de lograr tus objetivos. Así se traduce el caminar de Douglas Martínez, delantero hondureño que recientemente se coronó campeón con el Real Monarchs de la United Soccer League (USL) de los Estados Unidos siendo el máximo goleador de su club con 17 unidades en su primera campaña.

Sus últimas hazañas anotando en el 68% de sus encuentros le valió para ganarse un lugar en las Selección Nacional de Honduras de Fabián Coito debutando con gol ante Trinidad y Tobago el pasado en octubre de 2019.

Con todo ello DIEZ guardó lugar para visitar Isleta, una aldea alejado de la ciudad a unos 86 kilómetros de La Ceiba, enmarcado en una travesía de otros 8 kilómetros en calle de tierra desde Sonaguera, hasta dar con la región de cuatro mil habitantes ubicados en el departamento de Colón, que en su mayoría se dedican a la ganadería y agricultura.

Ver: Douglas Martínez emocionado con su regreso a la selección de Honduras

Al llegar fuimos recibidos por doña Xiomara Juárez, su madre quien es enfermera, una mujer guerrera que lo crió sola desde los tres años a Douglas Martínez, pues su padre se marchó del país (Estados Unidos) y más tarde se divorciaron. Aún así aquel pequeño creció bajo la responsabilidad, respeto y devoción hacia Dios.



Parte de las recientes medallas obtenidas por Douglas Martínez en la Selección Nacional de Honduras

Justo allí, sentados en la sala principal de la casa de madera de dos plantas en donde dio sus pininos la joven promesa, su madre comienza a remembrar en su pasado mientras sus fotografías colgando en la pared nos observan.

“A él desde pequeño le gustó el fútbol, todo lo que agarraba hecho bola lo pateaba. A veces hacía bolas de periódico, las enrollaba con tape al igual que los controles del televisor. Todo lo que podía patear, lo hacía", relataba su progenitora mientras se sonrojaba.

En un principio nos reveló que le costó dejar ir a Douglas, pues temía que su hijo único sucedido de un parto de alto riesgo se marchara de casa siendo un adolescente. Su primer paso fue Marathón cuanto tenía 12 años y aunque había pasado la prueba "no lo dejé ir. Un niño pequeño en San Pedro Sula puede ser objeto que los desvíen de las cosas buenas".

Sin embargo, tarde o temprano tenía que aceptarlo y finalmente, cambió las vacas por el fútbol tal y como estaba predestinado con la única condición que continuara con sus estudios. Lo cierto es que hoy todos sus cimientos de esfuerzo se traducen en una curva ascendente a sus 22 años de la cual “se siente bien ver triunfar a mi hijo, es una alegría que no se compara”.

En galería: Conoce el cuarto íntimo de Douglas Martínez y la aldea lo que lo vio crecer

Martínez hizo su debut oficial en la Primera División de Fútbol de Honduras con el Vida después de su paso laureado por las reservas. Más tarde fue cedido al Red Bulls II, pero no logró mantenerse, regresó y ahora volvió a tener revancha en la USL con el Real Monarchs en donde ha brillado.

"Para ser sincera, la primera vez que se fue Douglas Martínez fueron emociones encontradas porque era mi hijo único. Estaba alegre porque salía al extranjero, pero triste, así que lloré y lloré mucho. Fue un llanto indescriptible", soltó casi sollozando.



Douglas Martínez cursó sus años de escuela en la Adela Rodríguez.

Antes ello su primer entrenador, Fredy Hernández reveló que más allá de la decisión de su madre, hace más de una década, determinaron no dejar a ningún jugador ya que no existían las condiciones físicas idóneas para cuidar de ellos.

“Llevé a un grupo de jugadores de 15 a 16 años. Douglas era el único menor. Él pasó la prueba, miré la sede y en ese momento no me pareció un lugar idóneo para alojar a los muchachos con responsabilidad”, soltó.

En lo demás, una de sus mejores amigas de su infancia, Glenda Cortés, comenta que “Douglas es sinónimo de perseverancia, disciplina y mucho esfuerzo. Siempre ha sido un joven con los pies en la tierra, sabe lo que quiere”.

También puedes leer: Entrenamiento de la selección de Honduras previo a duelo ante Martinica

LO MÁS ÍNTIMO EN SU HABITACIÓN

Dentro de su casa hay que subir un par de escalones para llegar hasta la habitación del ariete y al abrir la puerta lo primero que observamos son varios significativos recortes de revistas y periódicos con imágenes de sus ídolos: Ramiro Brushi, David Villa, Raúl González, Alexis Sánchez, entre otras figuras que tiene que como intocables.

“Cada vez que pinto el cuarto tengo que volver a pegar sus pósteres y yo le digo -hijo bote eso que ya no sirve-, pero no quiere”, agrega su madre entre risas.

Finalmente, después de su paso fugaz por el Red Bulls, el cierre del 2019 para Douglas Martínez culmina en mejor año en el inicio de su carrera siendo goleador en Real Monarchs, con ficha en el primer equipo de Real Salt Lake y en las nóminas de Coito. El futuro le espera.

“Sobre su primera convocatoria (a la H) es muy emotivo, uno se alegra y dice -gracias a Dios-. A veces no se sabe qué expresar, creo que lloré. Mi deseo para él es que Dios me lo siga bendiciendo y que llegue hasta donde él llegue. Lo quiero ver casado, con hijos. Espero que se me dé el honor de estar viva de nuevo para verlo”, cerró comentando su madre.