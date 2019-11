Pedro Troglio: “Estoy feliz en Olimpia; ahora tengo que cumplir y salir campeón”

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, se mostró diferente, con otro semblante tras ganar las vueltas del Apertura y tener de una mano el campeonato. Habla de la llegada de Michael Chirinos a las prácticas, igual de Maynor Figueroa quienes le ilusionan pero no al 100%.

El argentino dice que en Olimpia lo dejan tomar las decisiones que tienen y esa libertad es la que ha facturado en puntos que lo tienen cerca de los objetivos. Ahora solo tiene el compromiso de regresarlos a la gloria con el campeonato.

LLEGADA DE CHIRINOS: “Se presentó a entrenar porque hace un mes que no hace nada, esperemos que esté mejor y que se pueda quedar. Con estos futbolistas no los cuento a ver qué pasa hasta enero porque es un riesgo; los tenés y se van como se fue Chirinos a una semana de estar con vos, al igual que Maynor Figueroa. Son todos jugadores que veremos qué pasa”.

El delantero Michael Chirinos en los entrenamientos del Olimpia a las órdenes de Pedro Troglio. Fotos Ronal Aceituno

NO DEBIÓ IRSE CHIRINOS: “Yo se lo aconsejé, igual hizo un buen torneo y un gran contrato, me parece que dos meses para irse no era bueno, tenía que haberse quedado acá, hacer goles acá, pero bueno; son decisiones y esas son respetadas”.

SI SE QUEDA BIEN: “Nos irá bien a nosotros, le irá bien a él, pero si le aparece un club y un contrato bárbaro le irá bien a él”.

OLIMPIA: “Yo estoy agradecido, feliz donde estoy, es un club que me dio la posibilidad de expresarme, que me libera a hacer lo que tengo ganas, que me respetan las decisiones; hago lo que quiero hacer, me escuchan y después he encontrado una buena recepción de la gente y de todo el medio. Luego uno se pelea, se enoja y discute porque esto es como una familia y allí nos peleamos con la mujer, el papá y el hermano. Estoy feliz, cómodo, me siento bárbaro porque me respetan todo y lo único que tengo que hacer es cumplir, salir campeón que es para lo que me han contratado y si no sale tendré que seguir peleando”.