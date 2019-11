All In Your Mind: la aplicación que optimiza el rendimiento deportivo llegó a Honduras

Seguir a @fredyro19

Los deportistas hondureños ya tienen una herramienta inmejorable para controlar sus métodos de entrenamiento e ir de la mano con las nuevas tendencias tecnológicas: All In Your Mind.

Este sistema de entrenamiento de resistencia que nació en 2010 de la mano de los doctores en Ciencias del Deporte, los españoles Roberto Cejuela y Jonathan Esteve, fue lanzado en San Pedro Sula.

"All In Your Mind es una marca que tenemos en Honduras hace año y medio, estamos dando un paso más e inaugurando la aplicación. Es un lanzamiento a la evolución de la marca", fueron las palabras de la hondureña Sandra Di Palma, reconocida 'runner' propietaria de la patente en suelo catracho.

Di Palma asegura que esto "es algo único que en Honduras todavía no existe". De paso estima que la respuesta ha sido "sorprendentemente muy buena, hemos tenido muy buena aceptación y poco a poco vamos creciendo".

Jonathan Esteve Lanao, un catalán especializado en entrenamiento de alto nivel, expresó que "esta es la cuarta vez que estamos en San Pedro Sula y muy contento de ver cómo está progresando el deporte aficionado que es nuestro sector".

Sobre la aplicación indicó que en All In Your Mind están "muy entusiasmados, con muchas ganas de hacer cosas, es importante que al atleta y a los entrenadores se les vaya guiando un poco" para las prácticas adecuadas en esta creciente disciplina.

Junto con él estuvo en el lanzamiento la española de origen colombiano, Claudia Cardona, quien radica en Mérida, Yucatán, México y visitó por primera vez Honduras. "He venido porque nos hemos actualizado y queremos poner en mano de todos cómo entrenamos a través de un libro".

Jonathan Esteve Lanao, doctor en Ciencias del Deporte e impulsor de All In Your Mind, charló sobre esta interesante aplicación con decenas de corredores sampedranos.

De hecho Cardona y Esteve vinieron a presentar el manuscrito que contiene fundamentos básicos de entrenamiento que no ayudarán "solamente a mejorar un estilo de vida" a los corredores, "sino a entender que hay que hacerlo a través de una metodología" de trabajo.

Decenas de sampedranos entusiastas que pertenecen a los distintos clubes de 'runners' estuvieron en el lanzamiento oficial de este método efectivo que seguramente respaldará a los atletas.

Esteve Lanao afirma que quienes se conecten a All In Your Mind quedarán "mucho más motivados y convencidos de que lo que están haciendo es positivo para su salud y desarrollo personal".

'allinyourmind.es' es el sitio oficial en el cual los atletas nacionales podrán informarse acerca de esta nueva propuesta, misma que está al alcance de todos.