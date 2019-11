Marathón no cederá al Motagua petición de reprogamar partido de pentagonal

Seguir a @kelvincoelloHN

El Motagua envió petición a la Liga Nacional para solicitar la reprogramación del primer partido de la pentagonal donde enfrentará al Marathón; pues solicita no jugarlo para tener descanso y poder enfrentar la final de la Liga Concacaf.

Pero en la dirigencia del Marathón no ha caído bien esta solicitud, pues consideran que no está dentro de lo aprobado en la Asamblea, pues el partido de los verdes está previsto para jugarse el sábado 23 de noviembre, allí se cumplirían las 72 horas de descanso por ley para el juego ante Saprissa.

Rolin Peña, directivo del Marathón ante la Liga Nacional y fue Fenafuth fue contundente y no van a ceder, pues sería darle armas al rival ya que a la pentagonal todos entran en igualdad de condiciones como está reglamentada desde la Asamblea de julio pasado.

El Marathón no aceptará que le reprogramen el juego ante Motagua porque está en base a ley.

“Se debe respetar el calendario tal y como está. Fue aprobado en una asamblea y no vamos a entrar en ilegalidades. Hasta este momento no tenemos ninguna petición oficial, pero no aceptaríamos este tipo de petición (reprogramar el juego)”, comentó a DIEZ Rolando Peña.

Y es que hoy el entrenador de Motagua, Diego Vázquez, afirmó que “no están solicitando una locura, sino algo justo”, en relación a la reprogramación de la pentagonal para que inicien descansando en la primera fecha y preparar la batalla frente al Saprissa.

LE RESPONDE A DIEGO VÁZQUEZ

Según dice el reglamento de competencia de la Liga Nacional aprobado en la Asamblea: “Todos los juegos de la Fase Pentagonal se deberán jugar los días Miércoles/Jueves y Sábado/Domingo. Para asegurar el periodo de descanso entre cruces, los juegos deberán celebrarse obligatoriamente al tercer día dentro de las setenta y dos horas entre cada uno de los juegos, contabilizadas a partir de la hora de inicio del primer partido del cruce”.

Diego Vázquez fue específico en el pedido que han hecho a la Liga: “La Liga tiene que ser consciente que este es un torneo internacional, es una final y una instancia en donde estamos representando al fútbol hondureño”. Motagua ha clasificado como tercero de la pentagonal y Marathón como segundo.

Rolin le respondió a Vázquez de forma contundente: “Diego (Vázquez) quiere que acomodamos todo a favor de él. Cuando jugó contra Olimpia con un equipo alternativo, no se dio cuenta que nos afectó a Marathón”. La Liga determinará si habrá o no reprogramación o se respeta el reglamento establecido.