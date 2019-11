Liga MX: Hugo Sánchez se burla de La Volpe y le ofrece trabajo de jardinero

Luego de la destitución de Ricardo La Volpe como técnico de Toluca, el exdelantero mexicano Hugo Sánchez dio su impresión en ESPN y se burló ofreciéndole trabajo como de jardinero.

Hugo Sánchez: ''Tengo mejor curriculum que otros para entrenar al Real Madrid''.

Ambas personalidades mantienen una rivalidad desde que compartieron vestuario y el ahora comentarista aprovechó para lanzarle un dardo.

''Hay unos vecinos en el sur de la CDMX que me están diciendo si conozco a algún jardinero para que trabaje, que vaya allí un ratito. O si no que forme jugadores en Argentina'', arremetió el Pentapichichi.

Sánchez no se mordió la lengua para confesar que La Volpe ha sido su peor pesadilla. ''Lo tuve de entrenador y fue la peor pesadilla que he tenido en mi vida, pero aprendí a cómo no debe de ser uno como técnico''.

Por último, el mexicano aseguró que no le simpatiza el argentino porque trataba muy mal a sus jugadores, aunque reconoce que si conoce de fútbol.

Hugo Sánchez se ofrece al Real Madrid: ''Florentino ya lo sabe directamente''.

''El trato hacia los jugadores era nefasto, imagínate que te diga que el entrenamiento inicia a las 10:30 AM y llegue una hora tarde, a sus consentidos los trataba de maravilla. Táctica y estratégicamente puede tener conocimientos, lo ha demostrado en algunas ocasiones'', cerró.

Relevo de La Volpe en Toluca

Los Diablos Rojos protagonizaron una de las peores campañas, situándose en el antepenúltimo (17) lugar con tan solo 16 unidades.

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX a falta de una jornada

Según diferentes medios aztecas, el puesto del entrenador argentino sería tomado por José Manuel de La Torre, técnico que ya dirigió al Toluca en 2008.