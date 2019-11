Jaime Villegas renuncia a su cargo de gerente administrativo del Real España

En conferencia de prensa, Jaime Villegas hizo oficial este martes su renuncia al cargo de gerente administrativo del Real España a partir del 1 de diciembre.

"A partir del 1 de diciembre dejo de trabajar y ser directivo del Real España por mis obligaciones en el Congreso Nacional no me queda mucho tiempo. He interpuesto la renuncia el día de ayer (lunes 11 de noviembre)", inició contando.

Villegas contó que se reunió con Elías Burbara, presidente del club, quien lo trató de convencer para que desistiera.

"Creo que es momento de dar un paso al costado. La decisión es irreversible", sentenció.

Villegas vistió la camisa aurinegra de 1968 a 1986 y ganó cuatro títulos, entre ellos el tricampeonato. Tras su retiro asumió el cargo en la directiva catedrática donde se mantuvo por más de 25 años.

No ve con malos ojos el regreso de Uberti

Al también diputado del Congreso le consultaron si ha propuesto el regreso del uruguayo Daniel Uberti a ocupar su cargo.

"No he propuesto que regrese Daniel Uberti, pero sería lo ideal en estos momentos. Desde que salió no hay alguien con el conocimiento necesario para hacerse cargo de la dirección deportiva. En el caso de Eloy (Page) mucha gente lo ha atacado, pero no tiene la experiencia como la tenía Daniel, que fue jugador y es entrenador. A mucha gente le dije, a Eloy lo tiraron sin paracaídas en un cargo tan difícil".

Siempre estará apoyando al club

Don Jaime, de 69 años, recuerda el día de su debut con la escuadra sampedrana y confiesa que siempre estará colaborando.

"El domingo cumplí 50 años de haber debutado con Real España en el Morazán ante Platense. Siempre voy a estar colaborando con el equipo desde donde me encuentre. Me hubiera gustado terminar hasta el último día de mi vida en la institución, pero llega el momento de dar un paso al costado para que venga gente que quiera aportar".

Reconoce que no fue una decisión fácil y que lo tuvo que consultar con su familia. "Fue difícil, la tomé en conjunto con mi esposa e hijos. No es fácil decirle adiós a una institución después de 50 años. Pero vivo en la ciudad y de alguna manera voy a colaborar.

"No me voy resentido, al contrario, agradecido con esta institución. He estado en todos los títulos que ganó el equipo", cerró.