Jaime Villegas denuncia posible estafa al Real España en traspaso de Bryan Acosta

Luego de renunciar a su cargo en Real España, Jaime Villegas reveló que está investigando una posible estafa al club en el traspaso de Bryan Acosta al FC Dallas de la MLS.

"Quería poner en conocimiento que estoy investigando una posible estafa que nos hicieron con el traspaso de Bryan Acosta al FC Dallas donde teníamos un 10% de la transacción", inició contando.

En enero de 2019 el equipo texano hizo oficial la compra del mediocampista hondureño procedente del Tenerife de España.

"Se renunció a ese 10% porque nos iban a hacer un pago, no voy a dar los nombres de las personas que los iban a hacer, en base a 1.5 millones (de dólares) que se supone era el valor que Tenerife lo estaba vendiendo al Dallas".

Villegas explicó que recibió de FIFA un documento donde aparece otro valor de la transacción.

"Como estoy reclamando derechos de formación y de solidaridad, la FIFA nos envió un documento, que no lo puedo mostrar porque es prohibido, donde el traspaso fue de 2.4 millones de dólares. Osea que nos han estafado, no voy a dar el nombre de la persona que nos engañó, pero una vez que tenga la autorización de FIFA para hacerlo público lo haré", sentenció.

El también diputado al Congreso Nacional contó que le pidieron que mantuviera el tema en secreto, pero decidió hacerlo público.

'Me habían pedido que mantuviera en secreto esto, pero no creo que el tipo que nos engañó merezca respeto. Voy a esperar la confirmación de FIFA para que me autoricen para hacerlo público, sino voy a hacer la denuncia al máximo organismo mundial", cerró.