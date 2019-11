Previa: Olimpia y Alianza, a un duelo de líderes por la semifinales de la Copa Premier

Tras el traspié de Olimpia en la Liga de Concacaf, aún le queda una oportunidad para buscar un título centroamericano, aunque de menor valor al recibir este miércoles a Alianza por las semifinales de ida de la Copa Premier Centroamericana.

El duelo se llevará a cabo esta noche a las 6:00 pm en el Estadio Tiburcio Carías Andino en un marco lleno de algarabía por el buen momento que viven los merengues en la Liga SalvaVida siendo líderes con 41 puntos tras su última victoria ante Marathón.

Por su parte el Alianza venció 3-1 a Sonsonate y sigue liderando con holgura el Torneo Apertura Salvadoreño, que este pasado domingo cerró su decimoctava jornada.

Para este encuentro el Olimpia no contará con los seleccionados nacionales y claves en el once de Troglio (Jorge Benguché, Carlos Pineda, Harold Fonseca, Edwin Rodríguez, Ever Alvarado y Alex Güity).

A ellos sumar también la baja de German Mejía por lesión. Sin embargo, el amplio plantel fuerte de Troglio no debería presentar un problema para cumplir y asegurar un triunfo.

Según anunció el defensor Brayan Beckeles entraría de titular fungiendo como contención para suplir la baja de Mejía y la variante en la portería con Edrick Menjívar.

Mientras que los salvadoreños dirigidos por Wilson Gutiérrez, tendrán las ausencias de Rubén Marroquín, Iván Mancía, Jonathan Jiménez, Narciso Orellana, Oscar Cerén y Juan Carlos Portillo, quienes fueron llamados a su selección para los encuentros ante Montserrat y República Dominicana de la Liga de Naciones de Concacaf.

En lo demás, Olimpia se clasificó a esta instancia siendo segundo en el grupo B con 6 puntos, mientras que Alianza lo hizo como líder, también con 6 unidades.

Por el último, la capital hondureña no le trae buenos recuerdos al cuadro vecino, ya que la última vez (2017) en la Liga Concacaf sus jugadores sufrieron un ataque al autobús del cual resultaron varios heridos; finalmente quedaron eliminados con un global de 3-2.