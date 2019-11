Courtois responde a sus detractores: "Me critican porque soy uno de los mejores del mundo"

Thibaut Courtois está trabajando duro para salir de las criticas duras que le hacen los aficionados del Real Madrid por su rendimiento.

Te puede interesar: Barcelona-Real Madrid: Definida la hora oficial para el clásico español



El guardameta se refirió a esos ataques que recibe en la conferencia de prensa desde la concentración de la selección de Bélgica.



Su confianza: No dudo de mis cualidades. Soy uno de los mejores porteros del mundo y por eso a veces me critican. He estado tranquilo porque contra el Celta, contra el Sevilla o contra el Atlético hice buenas paradas. Lo mismo en otros partidos. Estoy mostrando un buen nivel, está siendo un buen comienzo de temporada y tengo que continuar así".



El guardameta blanco lleva cinco partidos seguidos sin recibir gol en el Real Madrid, su mejor racha desde su fichaje.



Las duras críticas: "No leo la prensa, sólo presto atención a lo que me dicen mis entrenadores y mis compañeros. Si no han sido porteros, no saben cómo funciona todo realmente".

Zidane ha sido clave: "Me dijo que continuara, que me mantuviera concentrado. Siempre ha mantenido mi confianza en mí".

LERR MÁS: Real Madrid: Mariano y Brahim Díaz son vinculados con el Espanyol



Pasado y presente: "Con el Atlético e incluso con el Chelsea pasé muy buenos momentos. Aquí, en el Madrid, creo que ya me ha ido bien".



'Noche de Brujas': "Recibí dos goles extraños. El hecho de que fuese cambiado al descanso por una enfermedad provocó un tornado mediático. Pero, como he dicho antes, mantuve la calma".

SU RACHA

Courtois está en racha con el Real Madrid desde su llegada, el guardamtea acumula cinco partidos seguidos sin recibir gol, tanto en LaLiga como en la Champions League.