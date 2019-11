Yuridia Pineda habla de su separación con John Paul Suazo tras encontrar el amor en una mujer

Sin lugar a los prejuicios, la reconocida futbolista hondureña que milita en el Motagua femenino, Yuridia Pineda, le abrió a DIEZ las puertas de su corazón por primera vez desde su separación con el jugador propiedad de Olimpia y que actualmente milita en Upnfm, John Paul Suazo.

En entrevista, la hermosa chica oriunda de la ciudad de Tocoa, Colón, pero que estudia y reside en Tegucigalpa, fue clara sobre su nueva relación con Ariana Cruz y la determinación de guiarse por una preferencia sexual la cual considera su mejor decisión traducida de su felicidad.

¿Cómo va todo en el Motagua?

Actualmente estamos en la cuarta posición, debemos un partido, pero estamos bien. Por el momento solo llevamos un partido perdido. Para mí el equipo es importante, hemos jugado buenos partidos y seguimos trabajando fuertes, la meta es salir campeonas porque la institución ha estado cerca de nosotros, hay que reconocerlos.

Yuridia Pineda junto a Ariana Cruz, su nueva pareja y con la que está muy feliz de comparti.

Tú lo has dicho, el tema de la igualdad y la nueva Yuridia Pineda en una nueva relación con una joven ¿No hay más perjuicio en eso?

Lastimosamente viví con esos complejos de no querer ser yo, hice mucha pantalla, pero en realidad no era yo. La Yuridia que mirabas en las redes sociales acompañada con "x" persona no era yo, así que decidí optar por mi felicidad. Aprendí que la gente no me hacía feliz. Sí, tengo una relación muy bonita y no la voy a ocultar.

Con eso que me dices es un -basta ya para concentrarte en ti-

Sí, eso del qué van a decir dejó de importante. Mi familia se enteró y ese era mi único miedo, con su respuesta me dio valor y no quiero seguir siendo la falsa esa que todo mundo creía recta. Ahora tengo mi preferencia sexual y desde hace mucho tiempo tuvo miedo.

ELLA ES ARIANA, LA MUJER QUE CONQUISTÓ A YURIDIA CON TERNURA

¿Cómo lo tomó tu familia?

La reacción nunca es de sonrisa, se llevaron su impresión, pero considero a mi familia muy inteligente.

¿Te sentiste protegida por ellos?

Tengo a mis hermanos de mi lado, mi familia es pequeña y no me gusta publicar a mi familia porque en este mundo todos te comienzan a investigar. Mi familia está conmigo y eso es lo importante.

¿En qué momento despertaste o descubriste que esta eres tú?

Desde los 15 años yo ya tenía otros gustitos por ahí extra. Hoy Ariana es mi felicidad, desde que estoy con ella todo ha marchado bien. Es una mujer trabajadora, sabe contentarme y hasta ahora no hemos tenido ninguna pelea, ningún problema, así que no la voy a ocultar.

John Paul Suazo junto a Yuridia en una de sus salidas románticas cuando eran novios, la relación dio una vuelta inesperada.

Debo preguntar: ¿Cuándo estabas con John Paul no te llenaba por completo?

No hablaré mal de él y decir que no fue suficiente hombre para mí. Quizá viví algo bonito con él, pero ya sentía eso, tenía esa atracción y ya hablaba con mi pareja actual, pero éramos amigas. Quizá no completaba, yo no estaba siendo real porque ocultaba una parte de mí en él.

¿Con él hubo rumores de una separación, pero cómo le comunicaste tu decisión?

Al final no fui yo quien se lo dije, habíamos tenido un problema, así que no se lo dije yo, él lo vio, se lo confirmé a personas cercanas a él y lo entendió. Desde ese momento no lo he vuelto a ver, pero como que al final no hizo causa o efecto en él porque él conocía de nuestra relación. Logró conocerme un poco, así que no era algo.

¿Al final viviste o no días felices con él?

Como cualquier pareja uno tiene días bonitos y malos. Tampoco seré una mala persona para decir que me hizo la vida imposible y no, hubo momentos felices.

¿Antes de él hubo otra relación?

Sí, había alguien, pero quedó allá en el pueblo.

¿Cómo son tus días ahora?

Muy feliz, tengo una primera acá que lo ha notado. La Yuridia amargada ya no está. Hoy me he completado, encontré a Yuridia con ella, dentro de eso cabe todo lo que es felicidad. Ahora es como que tenga una paz grande en mi interior, confío mucho en mi pareja y eso de las redes sociales lo manejamos bien.

¿Te declaras bisexual o lesbiana-gay?

Mucha gente me ha preguntado eso. Me dicen que soy bisexual, tampoco soy heterosexual, pero eso lo voy a dejar a la mente de cada persona, ya que saben tanto sabrán deducir.

Finalmente te dejo para mandes tu mensaje a nuestros lectores...

Para gusto los colores... les diría ya basta de señalar. Me causa risa porque me critican algunas mujeres que me señalan de pecadora. Me señala como pecadora personas que quizá le roban un lempira en un cambio de un mercadito, creen que su pecado es menor que el mío, pero delante de los ojos de Dios por más mínimo que sea, es pecado, así que por el hecho que la sociedad me juzgue no es menor al de ellas.

Así que no, abramos la mente y los ojos y vean la realidad que estamos viviendo. En el corazón y gusto de una persona no se manda, tampoco tienes que meterte en el gusto sexual de alguien por más figura pública que seas y juzgarlos porque no saben cómo van a ser sus hijos, así que ya basta de sus ofensas que no tendremos perdón de Dios porque no saben si tendrán un primo, sobrino o hijo que van amar y les salga así. Dios es el único que puede juzgarnos. No se le puede quitar la felicidad a alguien porque seamos infelices.