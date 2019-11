Felipe Baloy atiza contra "Tolo" Gallego: "Para mí no ha hecho nada para calificarlo"

A pocas horas para el decisivo partido Panamá-México en Liga de Naciones Concacaf, el exfutbolista Felipe Baloy atizó contra el técnico argentino Américo "Tolo" Gallego y contó su deseo de un día dirigir a la escuadra canalera.

"Tenía cuatro o cinco años sin dirigir, no sabia absolutamente nada del fútbol panameño, pero los que toman la decisión pensaron que era la mejor fórmula y para mí no era así. Hoy la situación está muy complicado, lejos de poder clasificar al hexagonal y más con un partido como el del viernes, sumamente difícil", dijo en entrevista al programa Fútbol Picante de ESPN.

Los canaleros marchan segundo del Grupo B de la Liga A y ocupan el noveno lugar en Concacaf. Necesitan un triunfo ante el Tri el viernes en el Rommel Fernández para repuntar en el ranking FIFA y aspirar al boleto directo al hexagonal.

"Lo que sí sé es que los jugadores van a dar todo y tratar de sacar el mejor resultado", agregó.

¿Qué calificación le darías al Tolo? Le consultaron y su respuesta fue contundente.

"Para mí no hay como calificarlo, la verdad que para mí no ha hecho nada para calificarlo, creo que no tiene planificación de lo que es el fútbol panameño, te hace un microciclo durante la semana, se lesionan dos jugadores y te convoca dos jugadores que no estuvieron en el microcilo. Entonces, la pregunta, ¿para qué son los microciclos?".

Sueña con sentarse en el banquillo canalero

Baloy jugó en Colombia, Brasil, México y Guatemala. También fue parte del grupo panameño que clasificó al Mundial de Rusia 2018.

Ahora sueña con regresar a la selección de su país, pero esta vez como entrenador. Cuenta que ya comenzó a sacar los cursos.

"Ahora estoy estudiando para ser entrenador. Estoy haciendo el curso online, hice mi presencial en Argentina. Es mi sueño, dirigir una selección nacional. Conozco los jugadores, estuve allí, pero se necesita experiencia para ello", cerró.