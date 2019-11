Pedro Troglio tras triunfo ante Alianza: "El resultado quedó corto"

Pedro Troglio, técnico del Olimpia tiene claro que le gustaría ganar la Copa Premier, pero la mentalidad en el equipo que utilizó esta noche es pensando en el duelo del próximo miércoles ante el Vida.

Olimpia derrotó al Alianza en la ida de semifinales

"El resultado quedó corto, pero lo que buscábamos era ver algunos muchachos que venían jugando menos y unos han respondido muy bien, ya que unos de estos van a tener que jugar en el partido contra el Vida porque tenemos seis jugadores con tarjetas amarillas y los vamos a intentar cuidar para no tenerlos suspendidos para la pentagonal", comentó.

Día y hora del próximo partido de Olimpia en Copa Premier

En cuanto al análisis más profundo. "Hubo momentos buenos y al final se sintió la falta de ritmo porque se empezaron a perder pelotas fáciles, pero en líneas generales se volvió a ganar y sin goles en contra. Así que siempre es bueno ganar, pero hay que esperar el próximo partido".

Los jugadores merengues no tendrán descanso durante este parón de la fecha FIFA.

LA PENTAGONAL

"Vamos a entrenar toda la semana, sábado, domingo. Ya preparando un grupo para viajar a La Ceiba y otro grupo para la pentagonal. Tengo muchos jugadores con amarillas y si me los amonestan no podrían estar en la pentagonal. No voy arriesgar esa posibilidad y eso jugadores no serán de la partida".

Al consultarle sobre el análisis de su equipo en todas las competencias. "Para mí es de destacar lo que ha hecho este grupo porque jugando doble y hasta tripe competencia, contra un equipo que jugaba una sola competencia y estando seis puntos abajo y quedando eliminado en el medio de la Concacaf, logró superarlo y esa es una muestra de de carácter enorme de los jugadores".

Y agregó: "Después, quedamos afuera de una semifinal de Concacaf y perdemos en una semifinal en los últimos cinco minutos fatídicos y seguimos vivos en este copa (Premier), en la pentagonal y esperando ganar el título. Es muy bueno lo que están haciendo, pero todo se diluye si sos campeón o no. Hasta ahora todo va bien con el 80% de los puntos y pasamos la línea de los 40 puntos, pero si no sos campeón seguramente se diluye todo. Las estadísticas no sirven de nada, lo único que sirve es salir campeón".

En cuanto a los jugadores lesionados. "Ferrari se está recuperando, recién hoy se integró a los trabajos físicos. Los que están ahí han jugado algún partido y los hemos tenido en cuenta. El problema son el trajín, comienzan las dolencias. Hoy Chacho Maidana salió con una molestia, es terrible estos partidos, yo estoy pensando a full en la pentagonal y perder jugadores me duele, ya perdí demasiado".

Troglio improvisó en este juego ante el Alianza y destacó. "Lo de Brayan Beckeles de volante central fue muy bueno y quiero destacar a él y Garrido, porque fueron los dos que jugaron en posiciones distintas y lo han hecho muy bien".

SOBRE MOTAGUA

En cuanto a su opinión sobre la petición de Motagua de cambiar la fecha de descanso. "Yo no tengo problemas. A mí no me parece mal que cambien alguna fecha. Nosotros jugamos una semifinal y jugamos dos día y medio después un clásico. Fuimos a jugar contra Comunicaciones y nos mandaron a Comayagua a jugar un clásico con la gente en contra a las 3:00 de la tarde y no completamos las 72 horas, eran sesenta y pico.

Y cerró: "Yo creo que los tiempos están para poder jugar lo que si podés haces es cambiar la fecha nuestra y pasarla a la cuarta y que se quede libre Motagua en ese momento, si es que querés darle una mano, pero en líneas generales, todos los que hemos jugado en la Concacaf hemos jugado a los día y medio después. Nosotros presentamos a la Liga una nota y nunca fue contestada que nos respetaran las 72 horas y calculo que la ley será para todos igual".