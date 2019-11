Técnico del Alianza tras la derrota ante Olimpia: "El resultado es justo"

Wilson Gutiérrez, técnico del Alianza de El Salvador no se mostró descontento con la derrota 1-0 ante el Olimpia, ya que considera que los suyos no jugaron un mal partido de cara al partido de vuelta.

"Tranquilo por el rendimiento del equipo durante el partido, la verdad que Olimpia es un equipo fuerte y nosotros teníamos bastantes bajas por jugadores en la Selección, ellos también. Me parece que el grupo trató de manejar el partido, pero Olimpia con sus jugadores fuertes arriba nos complicó".

Y agregó: "El gol nos lo hacen con una pelota quieta, sabemos que son fuertes y en el segundo tiempo nosotros manejamos la pelota, tuvimos algunas jugadas claras, al igual que Olimpia. Al final pudimos encontrar el empate, pero no se dio. Fue un buen partido y la serie queda abierta para el otro partido".

SE QUEJA

Gutiérrez se quejó en parte por el formato del torneo. "Desafortunadamente es así, me parece que por como se ha dado el torneo hay un poco de desorganización. Creo que a los dos grupos nos afecta y nos va tomar arrancando pretemporada a los dos, así que para mí se pone como un torneo de pretemporada para enero".

En cuanto a su opinión por la derrota ante los merengues del Olimpia. "El resultado es justo, así como pudimos haber empatado, ellos pudieron hacer otro gol. Creo que los dos equipos hicieron a su estilo por el partido. Olimpia buscó el juego aéreo, la fortaleza por los costados y nosotros con el manejo de la pelota logramos crear algunas jugadas con riesgo. La última del partido pudimos haber empatado".

A Wilson Gutiérrez se le consultó por la diferencia que nota entre el fútbol catracho y el salvadoreño. "Es un fútbol fuerte, con jugadores potentes, rápidos y físicamente mejor armados que los salvadoreños. Contra Motagua tuvimos un mal partido, las cosas no nos salieron y ellos sacaron una diferencia amplia. Me parece que si hubiéramos tenido el desempeño y la aptitud como la que tuvimos hoy, por ahí se hubiera perdido, pero no 3-0".