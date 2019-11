Beckeles y su nuevo rol en Olimpia: "En Portugal ya había jugado de contención"

Ante la ausencia de los jugadores que se desempeñan como volantes de contenciones en el Olimpia, el técnico del Olimpia, Pedro Troglio, le tocó improvisar con Bryan Beckeles y este lo hizo de buena manera.

Al consultar al futbolista sobre su desempeño en esta posición, Beckeles aclaró que: "En Portugal ya había jugado de contención, me tocó jugar muchos partidos, sí hacía mucho tiempo, pero gracias a Dios que se logró el triunfo que es lo importante y con el cero atrás".

El jugador de los albos considera que el club pasa un duro golpe con las lesiones. "Creo que el equipo está pasando por momento complicados por muchas lesiones, pero Olimpia tiene un basta plantel, donde cualquiera está dispuesto a sacrificarse por el puesto y donde el profe nos trate de poner vamos a dar lo mejor".

LA FALTA DE CONTINUIDAD

Pese a la falta de continuidad en el equipo, Beckeles asegura que no ha bajado los brazos. "He venido trabajando bien, eso es lo más importante y Dios siempre te va premiar en su momento. Hay que estar preparado y hoy lo demostramos muchos que no veníamos jugando".

Pensado en lo que será el duelo de vuelta el próximo 8 de enero de 2020. "El gol de visitante cuenta y allá podemos ir a anotar un gol y eso puede cambiar todo. Vamos con ventaja y eso cuenta".

Desde el punto de vista de Beckeles, el Olimpia desaprovechó muchas oportunidades de gol. "A nosotros nos pesó un poco más no definir las jugadas porque si tuvimos muchas".