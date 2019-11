Las confesiones de Gerard Piqué: Llamada a Florentino Pérez y el desayuno de Ansu Fati   

Gerard Piqué aprovechó el parón de la fecha FIFA para visitar de nuevo el programa 'La Resistencia' de Movistar+. En el habló de varios temas incluido una llamada a Florentino Pérez.

El español a partir del próximo lunes acogerá la nueva Copa Davis de tenis que precisamente ha fomentado el central blaugrana.



Ese es uno de los proyectos que Piqué tiene. Dentro de la entrevista también habló de una llamada a Florentino Pérez y de otros temas.



Piqué visitó por segunda ocasión el programa La Resistencia que dirige el presentador David Broncano.



El presentador del programa le hizo una pregunta curiosa sobre Ansu Fati, qué es lo que puede desayunar un joven jugador del Barcelona a sus 17 años. A lo que Piqué respondió.



"Sinceramente, no es algo que me haya parado a pensar nunca. No me he dicho un día '¿Qué desayunará Ansu Fati?'", despertando las risas de los presentes.



Mientras David Broncano (presentador) y el defensa azulgrana negociaban los términos de una apuesta, salió el tema de las medallas de la Champions y Piqué le dio a elegir "una de las cuatro" que tiene en casa.

Un espectador del público gritó "la de Liverpool", lo que motivó las risas de Piqué y el resto de presentes. "Lo de Liverpool no. Lo de Liverpool no. Me voy David. Dijimos que no se volvería a sacar el tema".

LLAMADA A FLORENTINO

Por último, el defensor del Barcelona fue consultado por el presentador si contaba con el teléfono del actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.



Piqué afirmó que lo tuvo y que alcanzó a tener una conversación con el mandamás blanco, pero "no era para hablar de fútbol" y la llamada en cuestión fue, según Piqué para hablar de un tema personal, pero "no de fútbol ni de negocios".