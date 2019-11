Eddie Hernández a Troglio: "Ese es mi trabajo de ponerlo a pensar a él"

Eddie Hernández fue el anotar del único tanto con el que el Olimpia se llevó el triunfo 1-0 ante el Alianza y al final del juego a pesar que salió con hielo en su tobillo izquierdo por un golpe en el duelo, el cañonero no escondió su alegría por anotar.

"Contento por ese triunfo y en lo personal sigo haciendo las cosas bien. Cada vez que el profesor me da la oportunidad la aprovecho al máximo y en esta noche salimos contentos porque se dio un lindo triunfo".

En cuanto a la diferencia de goles entre el duelo ante Motagua y ahora con el Olimpia, Eddie tiene su propio análisis. "Alianza sabe que vino a jugar contra Motagua y le recetaron tres. Ellos tienen jugadores en la selección, nosotros también y obviamente que tomaron sus precauciones. Gracias a Dios se ganó, un margen corto, pero el equipo estará completo para la vuelta y podemos sacar ventaja".

El delantero Eddie Hernández disputa la pelota ante la marca de dos jugadores del Alianza. Fotos Ronal Aceituno

Hernández asegura que ha sabido aprovechar los minutos que le ha dado Pedro Troglio. "Uno hay que aprovecharla, al final el profe toma la decisión y hay que ponerlo a pensar. La oportunidades que se nos den hay que aprovecharlas y que él tome sus decisiones".

Y además aseguró. "Ese es mi trabajo de ponerlo a pensar a él, es lo que a mí me toca y gracias a Dios se me han dado la oportunidad de anotar cada vez que entro. La decisión es de él si me toca esperar o salir en el once".