Periodista revienta a Chicharito Hernández: ''No mereces estar nunca más en la Selección''

La ausencia del delantero Javier Hernández en la selección mexicana para los encuentros de Liga de Naciones (ante Panamá y Bermudas) es uno de los temas que más ha generado polémica por un supuesto escándalo en un hotel de Estados Unidos.

Chicharito estaría castigado por la Federación y el técnico Gerardo Martino por una fiesta que organizó hace unos meses junto con otros futbolistas en New York, cuando se midieron contra Argentina y Estados Unidos en fecha FIFA.

Las versiones extraoficiales apuntan a que este hecho le costó el trabajo a uno de los miembros del Staff de la selección, quien le había facilitado habitaciones al futbolista, pero con la idea de que se trataba para él y su familia y no que serían utilizadas para estar acompañado de mujeres.

Tras lo sucedido, el reconocido periodista de TUDN, Francisco 'Paco' Villa, arremetió contra Javier Hernández, señalando que no vuelva nunca más al 'Tri' y porque no dio la cara ante el despido de uno de los colaboradores de la selección.

''Cada quien hace de su vida lo que quiera, pero cuando involucras y no das la cara... despidieron a alguien, a alguien con futuro, al cual le hablaste por teléfono, le pediste un favor y no diste la cara por él, y eso es lo que te está cobrando la gente de la FMF, lo que te está cobrando el Tata Martino, no mereces estar nunca más en Selección Nacional'', lanzó Villa.

Y agregó: ''Si tú le pides un favor a un compañero, y ese compañero, sin saber bien, te hace el favor y tú no das la cara por él cuando lo despiden, no mereces, no eres compañero, por más que seas el goleador de la Selección Nacional''.

Los otros señalados

Chicharito no ha sido llamado a las concentraciones mexicanas, desde antes de la Copa Oro, cuando Martino aseguró que no sería convocado porque lo necesitaría para la Liga de Naciones.

Pero tras los incidentes que salieron a la luz en los últimos días, el seleccionador mexicano optó por no llamarlo, al igual que Miguel Layún y Marco Fabían, quienes habrían estado en la famosa fiesta.