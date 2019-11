Marathón presentará escrito ante la Comisión si aprueban reprogramación de Motagua

La Liga Nacional de fútbol tiene que definir a más tardar este jueves si acepta o no la solicitud enviada por escrito por el Motagua donde pide que se le reprograme el arranque de la pentagonal donde estaría enfrentando a Marathón.

Luego que uno de los dirigentes del Real España anunciara en redes sociales que enviaron a la Liga la petición para que le reprograme el juego al Motagua, los dirigentes del Monstruo verde han respondido que no se dejarán.

Rolin Peña, directivo del Marathón, explicó que ya tiene preparado un escrito que presentarán ante la Comisión de Disciplina donde expondrán que es una ilegalidad pretender atrasar el campeonato cuando no existe fuerza mayor.

“No tenemos por qué esperar respuesta luego de una situación que se aprobó en una asamblea, las bases están aprobadas y solamente una asamblea puede cambiar o modificar este tipo de calendarios y en ese sentido ya pusimos nuestro punto de vista basado en la legalidad y esperamos que se respete”, dijo Peña.

El gerente del Marathón, Rolin Peña, ha salido a la defensa del club porque consideran que es ilegal reprogramar.

Y siguió diciendo: “Esto es un intento de ilegalidad. ¿Por qué someten algo que ya fue aprobado en una asamblea? Las bases están claras, hubo un sorteo de cómo quedan los cruces, las fechas etc. Eso quedó claro y no entiendo porque ahora quieren modificar las bases”.

"Si se consuma la ilegalidad, ya tenemos lista la denuncia ante la Comisión de disciplina (de Fenafuth). En caso de ilegalidad, ya tenemos lista ", explicó Peña, muy molesto por lo que se pretende hacer.

Y es que Motagua ha solicitado no jugar este partido programado para el sábado 23 de este mes en el estadio Yankel Rosenthal, pues quieren llegar descansados y con equipo completo para el encuentro ante Saprissa donde tiene la misión de remontar un 1-0 y poder levantar el título de la Concacaf League.

“Lo que están haciendo es incurrir en ilegalidad y con esa petición que está haciendo Real España es que se sienten más afuera que adentro de la pentagonal. Es como diciendo; si no está nuestro equipo apoyamos otro, o por lo menos ser hincha de otro club”, lanzó el dirigente de Marathón.

El Motagua todavía no ha recibido la respuesta de la Liga Nacional, pues este ente tiene que tener aprobación de todos los representantes de los clubes, pues en la elaboración de las bases del campeonato, establecieron que tenía que haber 72 horas de diferencia entre los partidos para que se pudieran disputar.

UN DARDO A WILFREDO GUZMÁN

“Me gustaría que la Liga Nacional tome la decisión a favor de Motagua, si lo hacen estamos listos con el escrito y ellos saben cuáles son las repercusiones en el caso de caer en ilegalidad. No puede la junta directiva pasarse por encima de las bases del campeonato y lo conocen bien Salomón Galindo y Wilfredo Guzmán. Modificar las bases, eso no se puede”, afirmó el dirigente verdolaga.

El Marathón se ha clasificado como segundo en la pentagonal por detrás del Olimpia que ha ganado las vueltas; mientras que Motagua ha quedado tercero y tienen como misión ganar esta etapa final del Apertura para evitar que los albos se coronen campeonísimo de la mano del argentino Pedro Troglio.

El presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán, ha sido criticado por los directivos de Marathón por aceptar reprogamar el juego.

Finalmente Rolin fue claro. “Nosotros estamos listos para jugar el día 23 y no podemos cambiar la fecha porque sería atentar contra la economía de Marathón; esto repercutiría mucho en nuestra bolsa. Al modificar esto le daremos la ventaja que un club jugaría los tres partidos en casa y con la tranquilidad de un calendario”, sentencia Peña.

Peña le mandó un fuerte mensaje al presidente de la Liga Wilfredo Guzmán. “Que se quite la camisa de quién lo puso en la presidencia, ya basta, no puede ser. No tuvieron el valor ni la inteligencia de programar ese partido Marathón Motagua con anticipación. Ahora vienen con una situación que solo hubiesen contestado que no”.