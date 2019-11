Héctor Vargas no acepta reprogramación de Motagua: "Está fuera de la legalidad, no se puede rebatir"

A su propio estilo cuando habla en conferencias de prensa, Héctor Vargas, entrenador de Marathón, analizó el cierre de las vueltas regulares del Torneo Apertura de la Liga SalvaVida y de cómo se prepara su equipo para afrontar la pentagonal.

Leer más: Marathón presenta escrito ante la Comisión si la Liga aprueba programación ante Motagua"

"Estamos preparándonos para enfrentar primero a Honduras Progreso donde tenemos la posibilidad de romper el récord de esa cantidad de puntos que hizo Marathón (38 en el Apertura 2009) en torneo cortos, es una bonita oportunidad de sumar y cerrar las vueltas con 40 puntos",comenzó con su discurso.

El argentino le puso leña al fuego al opinar sobre la petición de Motagua a la Liga Nacional de atrasar su juego de pentagonal (el sábado 23 de noviembre en el Yankel) para tener más espacio de preparación de su partido de final de la Liga Concacaf ante Saprissa el 26.

"Agrado quiere agrado. A nosotros nos hicieron jugar en Juticalpa pudiendo enfrentarnos en Comayagua. Jugamos un jueves ante Comunicaciones con lluvia y después nos hacen jugar el domingo por la tarde en el mismo torneo. Después no pidas nada, cuando nosotros necesitamos nos negaron. La legalidad hay que llevarla a cabo, el juego limpio se terminó hace 13 años a manos de Benigno Pineda cuando no cobró la mano de Milton Palacios, eso de que primero represento al Motagua y luego al país, que necesito tiempo, cada uno lleva agua para su molino y el nuestro se llama Marathón y jugaremos el día que nos convenga", agregó.

Sobre el apoyo de Real España a la determinación de Motagua, Vargas agregó. "Está fuera de la legalidad, las reglas se establecieron en un congreso, no se puede rebatir, si la liga acepta está fuera de la legalidad. Eso está como cuando nos cerraron el estadio cuando los muertos fueron en Tegucigalpa".







¿Es revancha para Marathón la pentagonal?

"No sé si es revancha para Marathón, perdimos algunos puntos en casa, eso lo sentimos porque fuimos a jugarnos todo a Tegucigalpa sabiendo que no podíamos equivocarnos y cometimos algunos errores, hubo jugadores no entendieron lo que nos jugábamos, esto ya está y hay que arrancar la serie de la mejor manera".

¿Quién es el culpable del desorden del fútbol hondureño?

No es desorden, es que no queremos usar el marco legal, desde el primer momento que un tal Murray es el presidente de los árbitros y pone un extranjero a manejarlos está fallando, ponen a un desconocido es porque ya saben lo que se va a venir. Seguimos poniendo al hijo de (Reinaldo) Salinas cuando juega Olimpia de local y a Melvin Matamoros cuando tuvo problemas con Orinson Amaya, en ese desorden caemos todos, nadie se anima a castigarme porque digo las verdades".

¿Le afectará si no juegan el 23 con Motagua?

No me afectaría ni pondría excusa que perdimos cuando no era el día, lo que sí me gustaría que se hiciera todo bajo el marco legal y que de una vez por todas empezáramos a hacer las cosas bien, en un partido ante Motagua escondieron los recogepelotas, les cobraron 60 mil lempiras y lo siguen haciendo, lo hizo Olimpia y nosotros tendremos que recurrir a eso también".

Castigo a Costly

"En esa jugada Carlo quiere cubrir el balón y Patón sacarla, entonces en eso de que uno es más piernas largas se ve que quiso lesionarlo pero no es así, si hubiese habido intención lo fractura, es un golpe natural de fútbol, es castigo es sabiendo lo que va a pasar, lo quieren sacar del partido contra Motagua, en esta instancia se juegan muchas cosas".