Diego Vázquez se destapa en conferencia de prensa y habla de 'hipócritas y fariseos'

Diego Vázquez, técnico del Motagua, sigue en la preparación de su equipo de cara a la última jornada del Torneo Apertura, la final de la Liga Concacaf y el arranque de la Pentagonal.

El argentino ha decidido responder ante la negativa de Marathón quien no acepta que se atrase el primer partido de pentagonal programado para el sábado 23 de noviembre buscando tener más descanso para afrontar la final ante Saprissa por Liga de Concacaf el martes 26 de noviembre.

Los verdes no acceden al cambio ya que se cumplen las 72 horas de descanso que se exigen para la realización de un partido a otro y es por ello que Diego lanzó dardos y claras indirectas al entrenador Héctor Vargas, el principal opositor.

"Vamos a esperar. Hay muchos que se rasgan la vestidura, dicen que me contradigo, no ustedes (los periodistas presentes), sino algunos, los comentaristas se contradicen a cada 10 minutos, es más, dicen una cosa en el día y en la noche dan otra versión o mandan árbitros a analizar y cambian la jugada.

Yo sí acepto, me contradije, pero es de humanos, es natural. Acá se cambian partido por ir a pasear a los Estados Unidos, por ir al Mall, ahora que Motagua pide para una final todos se rasgan, dicen que hay que cumplir y me causa gracia la verdad. La hipocresía también es parte de la sociedad, la Biblia los castiga a los hipócritas, fariseos. Hay un técnico que hasta rojo se pone, al que le queda la chumpa que se le la ponga", detalló y en esta última parte era una alusión a su compatriota Vargas.

RIFLAZOS AL OLIMPIA

Diego lanzó duro y parejo y se llevó de encuentro a Olimpia cuando le pidieron que opinara sobre declaraciones de Troglio quien afirmó que el torneo debía ser parejo para todos.

Vázquez entonces decidió recordar cuando hace dos torneos se adelantó el arranque del campeonato para que los albos llegaran con ritmo al torneo de Liga de Concacaf.

"¿Qué hablan de ellos? Olimpia adelantó el torneo solo para estar en ritmo ¿se acuerdan hace dos torneos cuando jugaron con la UPN dos semanas antes para llegar con ritmo al torneo internacional? ¿Desconoce eso Troglio? Capaz que lo desconoce, decile que mire un poquito para atrás, las jugadas también, a veces con los árbitros, solo mira una o dos, hay que ver todo".

Diego Vázquez le pide a Troglio que vea el pasado de su equipo y se entere de algunos actos que considera no son bien vistos.

La "Barbie" dejó un recado a quienes lo cuestionan y ni siquiera han podido estar peleando una final internacional, refiriéndose a Héctor Vargas.

"Hay algunos que referirse a torneos internacionales no le conviene", dijo. ¿Por qué no?, le repreguntaron los periodistas. "Vos sabés por qué, ojalá aunque sea que compitan, hay muchos que no pueden hablar, hay marcadores de dos cifras con los que no pueden hablar Ja, ja, ja", dijo refiriéndose a la goleada que Marathón recibió en la pasa edición de Liga de Campeones donde el global fue de 11-2.

ACEPTA QUE SE CONTRADIJO



Diego Vázquez no ha tenido problemas en aceptar su contradicción en las últimas dos semanas donde inicialmente afirmó que ellos iban a afrontar la final de ida en nombre de Motagua y no del fútbol hondureño.

Sin embargo a la siguiente semana cuando han pedido la reprogramación del arranque de la pentagonal sacó a relucir que están representando al fútbol catracho algo que le han sacado en cara.

"Dije al fútbol de la Liga, lógico, somos un equipo de la Liga. Yo me refería a que me comparaban con la Selección, pero sí me contradije ¿cuál es el problema?. Vamos a jugar una final internacional, no dije que me equivoqué, dije que me contradije, pero ante una pregunta que daba a entender como que representábamos a la Selección, ellos son para el país, nosotros a la Liga Nacional, ahí sí", dijo.

Diego Vázquez sacó en cara a Héctor Vargas, su principal critico, que no le conviene hablar de torneos internacionales recordándole la goleada de 11-2 del Santos.

Siguió. "Me causa gracia que se rasgan las vestiduras porque hemos pedido un cambio como si nunca se ha hecho, ya lo dije, van a pasear al Mall a los Estados Unidos, nosotros también lo hemos hecho. Ahora en una final todos se rasgan, se quieren suicidar, algunos que no han jugado nunca una final se ponen hasta rojitos".

Dejó claro que de no darse lo que ha pedido, tendrán que afrontar los partidos tal como están programados. "Eso es ponerse en modo víctima y tampoco, somos ganadores nosotros, si quieren jugar, jugamos, no pasa nada, los futbolistas quieren jugar".

Diego fue claro cuando se le consultó sobre qué pasaría si fuera otro equipo hondureño que estuviera en este mismo y fue cuando sacó a relucir al Olimpia afirmando que por "decreto" se habría hecho el cambio.

"Ni siquiera tuviéramos esta discusión, ya estuviera suspendido hace tres meses por decreto, todos, otro equipo, es lógico, no estuviéramos hablando, cambiaron el formato, imaginate", dijo cuando los periodistas le mencionaron Olimpia.

AL MARATHÓN

"Nosotros estamos listos, queremos jugar, lo que pedimos es algo lógico ante equipos que cambian, adelantan torneo para estar en ritmo. Marathón con Roque Pascua hacía lo que quería en la Liga. Ahora que ya no vayan a cambiar algo porque cambiaban fechas escritas para poder aceptar todo los cambios", expresó.

También se le preguntó sobre qué piensa sobre declaraciones de Héctor Vargas brindadas el jueves sobre este tema. "No sé lo que dijo, tanta 'eme' que habla, 'eme' de Motagua (risas)".

No se explica por qué no se hace el cambio. "Esto es de sentido común, eso hasta un niño lo sabe, si vamos a jugar la final, si no es porque no quieren entender, lo repito, han cambiado partido por ir a pasear, también porque llueve muy fuerte y se los cambian".