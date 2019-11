Marvin Fonseca vive una pesadilla en Costa Rica desde hace más de 15 días

Un completo tormento es el que vive el exgerente de Motagua y ahora de la UPNFM, Marvin Fonseca, en Costa Rica al no poder abandonar ese país desde el 30 de octubre cuando viajó a presenciar el partido de su hijo Harold Fonseca entre Saprissa y Olimpia.

En declaraciones al portal costarricense everardoherrera.com, el exdirectivo de Motagua contó la pesadilla por la que está pasando en la que fue acusado de contrabando, algo que la Fiscalía después desestimó.

"Yo ingresé por la frontera en Los Chiles. Hice mi chequeo con mi pasaporte, me fumigaron el carro y me dieron la bienvenida. Lastimosamente no había nadie que nos dijera dónde teníamos que hacer el trámite para circular. Resulta que vine a ver el partido, me detuvo la patrulla fronteriza y migración", inició diciendo Fonseca.



Continuó con su relato: "Después del partido decidimos salir por Peñas Blancas y un oficial me detuvo mi carro porque no andaba el permiso para circular", aseguró.



"Yo cometí un error pero también ellos porque nadie me indicó qué tenía que hacer. Cuando pasamos por la frontera de Nicaragua y Honduras sí me dijeron todo lo que debíamos hacer", contó Marvin Fonseca.

La peor de las acusaciones fue cuando le notificaron que sería investigado por contrabando. Finalmente la Fiscalía desechó esa imputación pero el departamento de Hacienda de Costa Rica le está cobrando más de medio millón de lempiras.



"Ahora me remitieron a la Fiscalía, me dijeron que era contrabando, salí libre de la fiscalía, he gastado mucho dinero tratando de liberar mi carro. Pero ahora los de aduanas me están cobrando impuestos de mi carro como si mi carro se fuera aquedar aquí en Costa Rica, no entienden que ando de turismo. Me dicen que tengo que pagar entre 12 y 15 millones de colones para sacar mi carro. Además cada día que pasa, me cobran 150 dólares en el almacén fiscal por tener mi carro…Está bien que me cobren una multa por no tener ese permiso pero lastimosamente me han hecho daño y no me dejan ir. Quiero regresar a Honduras", expresó.



"Yo siento un gran amor de este país. He venido varias veces como gerente de Motagua, anteriormente vine como jugador y hoy por hoy me siento defraudado. Ya van 15 días y son solo gastos, alimentación, hospedajes y estoy loco ya", detalló Fonseca.



El abogado de Marvin Fonseca, Miguel Morales, lamentó el procedimiento seguido por las autoridades ticas debido a que el asunto es con un extranjero que se encontraba visitando Costa Rica.



"Se dio un trámite erróneo porque no sabemos por qué hicieron un trámite de contrabando. La Fiscalía desestimó la causa y ordenó entregar el vehículo al Ministerio de Hacienda para que proceda, lo que no ha sucedido al día de hoy. Ahora pretenden cobrarle los impuestos como si el vehículo fuera para su venta en el país", confirmó el apoderado legal.