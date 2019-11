Carlos Pineda: "Tengo seis meses de contrato con Olimpia y hay que ver qué pasa"

Seguir a @Giancarlo_casta

Carlos Pineda, jugador del Olimpia y que se encuentra concentrado con la Selección Nacional de Honduras, ha estado presente en un evento social en San Pedro Sula.

Los futbolistas de la 'Bicolor' que se quedaron en la 'ciudad industrial' dijeron presente en la actividad donde pasaron un ameno momento al lado de los niños.

"Tener ese contacto con ellos (niños) es importante, uno disfruta volver a eso y es una motivación para seguir con un compromiso", comentó.

No dejó por alto lo que se viene el domingo en el juego ante Trinidad y Tobago."Será un lindo partido, esta oportunidad de cerrar la Liga de Naciones y confiando que será de la mejor manera".

También dejó claro que el grupo quiere que el estadio Olímpico se llene. "Uno espera a la afición del país, es bonito jugar a estadio lleno, esperamos que nos puedan acompañar".

Por otro lado, Carlos Pineda vive un buen momento con Olimpia y sabe que no puede bajar. "Hay que dar pasos importantes, hay que seguir así, la constancia es clave en el fútbol, ahora es de esforzarse más, no pensar que todo está hecho".

PENSÓ EN DEJAR EL FÚTBOL

"Uno se pregunta si en realidad esto es para uno o si tengo la capacidad para jugar al fútbol, pero son etapas, eso quedó en el pasado, ahora solo en el futuro", dijo.

Pese a la gran campaña que está teniendo en el fútbol hondureño, Pineda ha asegurado que todavía no ha recibido ofertas del extranjero. "La verdad no, todavía no".

Sabe que debe respetar porque pertenece al Olimpia, equipo que tiene la primera opción, pero solo le restan seis meses de contrato con el club que lo dio a conocer.

"Tengo seis meses de contrato con el Olimpia y hay que ver qué pasa, hay que enfocarse en salir campeones y estar en la Selección, no empezar a pensar en otras cosas que pueden perjudicar", expresó.

¿Hablan de renovación?

"Eso sería el equipo que tendría encargarse, todavía no han hecho un acercamiento tan claro, tengo contrato, soy parte del Olimpia", comentó.

Deja claro. "El Olimpia es el equipo de mis amores, es la primera opción siempre y sería bueno, es un sueño jugar ahí".

Se le consultó si no arreglara con Olimpia le interesaría llega a Motagua y fue bien claro. "No, creo que sería un caso especial, es muy difícil que en la Liga Nacional se de eso, es raro, sería estudiar la situación, uno no puede cerrarse puertas", cerró.