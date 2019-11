Keissy Zumbado: "Por la fama que tienen, creo que no andaría con un futbolista"

Keissy Zumbado Calvo es una bella presentadora de televisión costarricense en Honduras y que a sus apenas 20 años se ha robado el corazón de muchos catrachos que admiran su belleza.

El destino decidió que desde los los 8 años viviría en Honduras gracias a una oportunidad de empleo de su padre, hoy estudia licenciatura en Marketing y luego espera dar el paso para incursionar en el periodismo deportivo.

Apasionada por lo que quiere conseguir y con una sonrisa encantadora que enamora en la pantalla chica, la oriunda de Puntarenas, Costa Rica, revela que en 2018 participó en el certamen de belleza que le ayudó a perder el miedo y lanzarse a los retos que quiere conquistar.

Muy jovial, amable y con una voz angelical, Zumado atendió a cada una de las preguntas de Diario Diez.

¿Cómo te trata Honduras ?

Muy bien, encantada de esta oportunidad de estar en este hermoso país que me abrió las puertas. Ya son 12 años de vivir aquí y me siento una catracha más.

¿Como se da tu llegada a nuestro país ?

Todo se da por el trabajo de mi padre y al final nos vinimos todos para aquí.

¿Qué te motivó venir a Honduras ?

Es un un país lindo que tiene lugares muy hermosos.

¿Qué es lo que más te gusta de Honduras y San Pedro Sula?

Muchas cosas, soy de Puntarenas y el calor es similar al que hace allá.

¿Qué lugares conoces?

He ido a Roatán, estoy enamorada de los Cayos Cochinos, Ruinas de Copán, La Esperanza, Gracias, Lempiras, desde que soy presentadora de televisión se me ha dado la oportunidad.

¿Cómo es Keissy?

Soy una persona positiva y apasionada de lo que hago en todos los aspectos. No me da miedo nada desde que participé en Miss Costa Rica con 18 años y todas eran mayores, no me ha dado miedo a aventarme a cosas nuevas.

Keissy además es muy apasiona a la playa, disfruta mucho cuando la visita

¿Qué le dejó esa participación en el Miss Costa Rica?

Fue una experiencia inolvidable que me ayudó a no tener miedo a nada.

¿Tienes novio, estás en busca o conociendo a alguien ?

Con novio hondureño.

¿Qué te gusta de un hombre ?

Busco que tenga los mismos sueños que yo, me gusta que sean profesionales y con metas claras en la vida.

¿Qué debe tener para robarte el corazón?

Me gusta que sean altos y fortachones, además me fijo mucho en la sonrisa.

¿Cómo sos como novia?

La verdad no he sido como que muy afortunada en el amor, pero soy cariñosa y detallista.

Cuéntanos algo de esa pasión que tienes por el fútbol.

Me gusta el fútbol por mi madre, ella es apasionada. en Costa Rica le voy a Saprissa.

¿Has tenido algún novio futbolista?

La verdad no.

¿Pero te han escrito jugadores hondureños?

Sí, la verdad muchos de Marathón y Real España.

¿Andarías con un futbolista?

Creo que no por la fama que tienen.

¿Desde cuando te gusta Saprissa ?

Desde que tenía ocho años, era un pleito en la casa porque en mi familia hay muchos que le van a la Liga Deportiva Alajuelense.

La bella chica es apasionada por el Saprissa, rival de Motagua en la final de la Liga Concacaf.

¿A qué jugador admiras de Saprissa?

Pues me llevo bien con dos jugadores de Saprissa, siempre han sido mis amigos.

¿Asistías a ver partidos al estadio en Costa Rica?

Sí, también aquí en Honduras cuando juega la Selección.

¿En Honduras qué equipo te gusta?

Me gusta el Olimpia, cuando jugaron (en Liga de Concacaf) tenía el corazón dividido pero al final me fui por el equipo de mi país.

¿Como ves esa final ante Motagua?

Será un partido duro, espero que gana el Saprissa.

¿Cuál es la meta que deseas cumplir?

Después que me gradúe en Marketing voy por mi carrera de periodista deportiva.