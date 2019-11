Américo 'Tolo' Gallego: “Yo voy a salir triunfador de acá, para eso me contrataron”

La Selección de Panamá prácticamente se despidió del hexagonal de la Concacaf y tendrá que buscar su boleto al Mundial de Qatar 2022 en la otra eliminatoria donde estarán las selecciones que no lograron meterse entre las seis mejores del área.

Los canaleros cayeron 3-0 en casa ante México y perdieron 7 puntos en el ranking FIFA lo que les hizo restar sus números y quedar en 1303 unidades a 33 del sexto lugar que es El Salvador.

Tras la derrota en el Rómmel Fernández ante los aztecas el DT de Panamá, Américo Gallego, dio la cara y mostró optimismo a pesar que no estarán en el hexagonal, además criticó a ciertos futbolistas que no han creído en su trabajo.

“Hay jugadores que no están comprometidos con mi trabajo. Yo lo que ahora estoy pensando, me faltan 3 o 4 jugadores. Hay alguno que no tienen compromiso con nosotros pero me hubiese gustado que estuvieran acá con nosotros. Hay que dar vuelta a la página y crecer con Panamá y soy el primero en decir que tengo la culpa".

Asimismo dejó en claro que él no renunciará y que saldrá victorioso de suelo panameño. “Yo voy a salir triunfador de acá, para eso me contrataron, hay que tener fe”.