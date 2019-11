Marco Ruiz: "Usan el VAR cuando les conviene, cuando hay que favorecer al local"

Marco Antonio Ruiz, técnico de la Sub-17 de México, expresó su molestia contra el arbitraje tras perder 2-1 en la final del Mundial de la categoría ante Brasil.

"Yo creo que hicimos un digno papel, el equipo estaba haciendo un gran partido con un gran rival, no era necesaria la intervención del árbitro. Muy riguroso el uso del VAR, lo usan cuando les conviene, cuando hay que favorecer al local", aseguró el timonel para TUDN.

Ruiz se refirió a la falta penal pitada por el silbante por una supuesta falta en el área de Alejandro Gómez contra Gabriel Verón que confirmó el colegiado tras recurrir al Videoarbitraje.

"El partido, dentro de todo, lo teníamos controlado hasta el penalti. Este es un deporte de muchas emociones, con el apoyo del publico ellos crecieron a base de lucha; a nosotros, en una desatención al final, nos costó el partido", señaló.

El sueño de sumar su tercer trofeo en Sub-17 terminó para el Tri. Suma su segundo subtítulo, el primero fue en 2013 tras caer en la final contra Nigeria.

Felicita a los jugadores de México por el esfuerzo

Pese a la amargura por la derrota, Ruiz reconoció a la 'Canarinha' como justa campeona. Además, felicitó a sus dirigidos.

"No voy a demeritar al rival, no pudimos sostener la ventaja, mi equipo demostró mucho carácter, personalidad, no era fácil el escenario. Me voy satisfecho y orgulloso de mis jugadores", cerró.