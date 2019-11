El “infierno” de Panamá, las dudas de Costa Rica y la fortuna de El Salvador

Este martes se disputará la última jornada en la fase de grupos de Liga de Naciones y donde el partido más importante será el que dispute El Salvador ante República Dominicana.

Los salvadoreños pueden sumar 4 puntos si ganan y así llegar a 1344 quedando siempre en el sexto lugar de Concacaf. La actualidad de los cuscatlecos es bueno en comparación a otras selecciones de Centroamérica como Panamá, Guatemala o Nicaragua.

Haciendo un monitoreo de las mejores selecciones en Centroamérica la de mejor momento es Honduras. Primeros de grupo en Liga de Naciones con 10 puntos y clasificación al hexagonal. El combinado nacional muy seguramente se verá las caras ante Estados Unidos en las semifinales y con uno de los procesos más estables del área.

GRIS ANDAR TICO

Costa Rica por su parte cumplió al ser primero de grupo ante Curazao y Haití, pero dejando muchas dudas, apenas ganó un encuentro y fue de visitante ante Curazao. El malestar del aficionado costarricense radica ahora mismo en que no le pudieron ganar como local a ninguna de las dos selecciones caribeñas. Los de Ronald Gonzáles muy posiblemente se verán las caras en semifinales de Liga de Naciones contra México pues ellos fueron el peor líder en Liga A.

PANAMÁ ELIMINADA DEL HEXAGONAL

Hace poco estuvieron en el Mundial clasificando de manera directa, pero ahora los canaleros viven un infierno ya que no llegarán al hexagonal y tendrán que buscar su boleto a Qatar mediante la otra eliminatoria del área.

En Panamá ven fuera al “Tolo” Gallego y esto porque no hay química con muchos jugadores por lo cual necesitan sanear el ambiente dentro del camerino. Es tan malo el momento de esta selección que dependen de una derrota de Bermudas ante México para clasificar a la Copa del 2021.

PARECE QUE LE ALCANZARÁ A EL SALVADOR

Los salvadoreños han tenido mucha suerte. Muchos no se explican cómo están sextos de Concacaf, no estuvieron ni en el hexagonal rumbo a Rusia y pesar de ello, sumado a derrotas increíbles ante República Dominicana, parece que les alcanzará para meterse al grupo de seis. Ahora es cuando deberán tener una buena planificación y que Canadá no los alcance.

Opiniones de periodistas centroamericanos:

Andrés Gonzales - Costa Rica: “El presente de Costa Rica no es bueno, en el empate contra Haití no se mostró mucho fútbol. El objetivo se logra, pero sabiendo que nos enfrentamos a dos selecciones que no son directas para el hexagonal. El técnico tendrá que hacer mucho trabajo y si la hexagonal fuera hoy sería muy complicado para Costa Rica, ha sido uno de los años más flojos en cuanto a rendimiento para Costa Rica”.

Jerry Quijada - El Salvador: “En realidad parece que se alinearon los planetas porque se dieron los resultados y logramos una victoria en el último minuto. Hay que recordar que por los rivales que enfrentamos la sumatoria es bastante baja, creería yo que si se planifica de la mejor manera somos candidatos de estar en el hexagonal, la posibilidad es latente”.

Ricardo Icaza - Panamá: “El proceso y relevo generacional se ve bastante comprometido, se han cometido muchos errores y todas las partes involucradas son culpables. La eliminatoria paralela no me parece una mala idea porque habrá tiempo de rectificar el camino sacando jóvenes y por qué no llamar a jugadores que no han estado. Decir que Panamá está eliminado es un poco apresurado”.