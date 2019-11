Mateo Yibrín: "Sueño con comprar un equipo de fútbol en España o Inglaterra y espero cumplirlo"

Mateo Yibrín, empresario, dirigente deportivo del Real España y uno de los personajes más importantes del fútbol en Honduras, abrió las puertas de su casa a Diario DIEZ para hablar de su amado club donde repasó lo vivido en sus 14 años como presidente y y confiesa por que decidió dejar el cargo.

Sentado en su despacho, con su computadora al lado y al fondo una foto en grande donde aparece posando con la copa 12 que ganó la Máquina en 2017 con “Tato” García, nos desnuda sin tapujos lo que vive el club

Yibrín nos invitó a conocer ese lado humano como esposo, padre y empresario que no se refleja en los medios. ¿Cómo se proyecta con los más necesitados?.

Además cuenta que ya le dio la vuelta al mundo, pues es uno de los placeres. Además habla del entrenador ideal al que debería apostar el Real España que por ahora lo tiene el vecino.

¿Qué ha cambiado de su vida futbolera ahora fuera de las actividades como presidente de Real España?

Desde que me retiré de la presidencia del Real España he estado dedicado a temas empresariales y familiares. Un poquito menos estresado con el fútbol, como dicen, retirados de las canchas, pero siempre de cerca en el sentido que apoyo cuando se requiere el club. Con los directivos hablo de vez en cuando. Eso sí, tengo mucho trabajo con proyectos personales.

¿Cómo es un día normal para Mateo Yibrín?

Lo primero al levantarme es tomarme un café, leo el periódico rápidamente y después hago ejercicios; luego desayuno y al trabajo. Ya mi día laboral termina a las siete de la noche, después voy a la casa o a cualquier otro compromiso personal o familiar.

Sus hijos están grandes. Está viviendo su vida a plenitud.

Sí. Mi hijo mayor está trabajando en Estados Unidos, ya tiene más de 12 meses en una empresa allá, es un profesional universitario y se graduó en mayo del 2018. Luego mi hija está por graduarse de chef y tengo un hijo pequeño que está en la escuela todavía. Contento por ese lado.

¿El fútbol era su escape o le generaba demasiada tensión?

Desde que tengo uso de razón está el fútbol, voy al estadio desde muy pequeño, soy seguidor de Real España y no me perdía ningún partido. Era aficionado de la radio porque había muchos partidos que no los transmitían por televisión y siempre seguí el equipo.

Cuando me invitaron en 1995 a apoyar las reservas del club que eran lideradas por Alex Canahuati, Jorge Salomón y Mario Verdial me fui involucrando a nivel dirigencial comenzando con la segunda división y allí nos fuimos conectando desde vocales hasta que llegamos a la presidencia.

Lo disfrutaba mucho hasta los últimos años de mi presidencia que fueron muy cansados porque lo que algunos aficionados y jugadores no entienden es que esto uno lo hace con gran pasión y cariño por la institución que representa y la verdad que cansa cuando no comprenden y no agradecen el esfuerzo de los dirigentes por darles trabajo y pagarles las planillas mes a mes. Esas cosas me terminaron cansando y por eso determiné hacerme a un lado.

¿Cuál es su filosofía de vida tomando en cuenta que es un hombre muy ocupado y exitoso en sus empresas?

Trabajo duro. Siempre con valores de honradez, lealtad, honestidad, transparencia y hacer las cosas bien. Siempre ponerse el sombrero de la institución que representa.

SEGUNDA PARTE: YIBRÍN QUIERE A VARGAS EN REAL ESPAÑA

¿En su familia todos son Real España o hay alguno que sigue a otro club?

No, no, no… Todo mundo en mi familia es Real España, es como una cultura. Eso muestra la lealtad deportiva en una familia.

¿Qué fue lo que usted hizo se ha arrepentido en su vida?

Qué buena pregunta esa, déjeme pensar. –Toma tiempo, respira y luego responde- ¿Qué he hecho que me haya arrepentido? No sé, quizá no estudiar más, siempre me hubiese gustado sacar otra maestría, estudiar otras cosas, pero no me ha quedado tiempo.

Mateo Yibrín disfruta su madurez, viaja por el mundo y es un empresario de éxito en Honduras en la industria del agro y el azúcar.

¿Aparte de los negocios y el fútbol, cuáles son sus placeres?

El deporte, me gustan todos los deportes; yo sigo el fútbol americano, soy fan de los Santos de Nueva Orleans, después en el béisbol me gusta octubre con el baloncesto toda la temporada. Es raro el deporte que no siga.

Me gusta viajar y seguir el deporte, estoy planeando ir al Super Bowl con unos amigos. El deporte es mi pasión; no digamos el fútbol español ya que soy muy fan del Barcelona y después viajar y conocer lugares nuevos para disfrutar.

Lo vemos que viaja por el mundo. ¿Cuántos países ha visitado?

¡Uyyy! Ja, ja, ja. No tengo un número, pero son muchos.

¿Ya le dio la vuelta al mundo?

Fíjate que sí porque fui a China; entré por el pacífico, por California, y regresé por el otro lado, entonces sí le di la vuelta al mundo.

¿Qué le falta por conocer. Algún sueño pendiente en su vida?

Siempre he tenido el sueño de tener (comprar) un equipo de fútbol en España o Inglaterra en segunda o tercera división para abrirle las puertas a los jugadores hondureños.

¿Cree poder materializarlo algún día?

Espero cumplirlo algún día, ese es mi sueño y estoy viendo opciones.

Lo miramos que comparte en redes sociales que le gusta volar en helicóptero…

Me gusta mucho volar por todo Honduras; conocer.

¿Ya se atrevió a pilotear?

No, no me gusta pilotear, siempre ando con alguien que sepa. Para pilotear hay que tener mucho tiempo, algún día.

¿A qué le tiene miedo Mateo Yibrín?

Temas de salud principalmente a alguna enfermedad que no tenga cura, más que todo eso. Además que Honduras no se descomponga socialmente.

Yibrín comparte en redes sociales su viajes en helicóptero semana a semana y muestra videos del hermoso paisaje en Honduras.

¿Cómo ha calado en su vida la ausencia de Mario Verdial?

Con Mario hicimos una buena relación al frente del Real España, nos entendíamos muy bien; Mario manejaba la parte institucional a nivel de liga y federación y sabía mucho de fútbol.

Cuando Mario murió se complicó la situación porque no teníamos esa voz con sus puntos de vista de equilibrio, que ampliaban el panorama y te daban otras cosas.

Ya cuando murió Mario ya nos estábamos cansando él y yo; al igual que yo estaba tratando de dejar el equipo para darle espacio a otra gente.

¿Cuál fue la razón por la que se ha apartado de la palestra pública en el fútbol aunque sigue siendo aportante en Real España?

Yo nunca lo hice por buscar protagonismo cuando fui presidente o por lograr ser una persona pública, lo hice por amor a Real España, no puedes evitar en una institución como Real España que la gente te conozca y los medios te busquen, pero yo nunca lo hice por eso. Para mí fue normal no seguir en la palestra pública.

¿Su hijo le sigue los pasos? ¿Le aconseja usted para que llegue un día a la presidencia del equipo tomando en cuenta que ya se le mira liderazgo?

Tal vez algún día, pero él está joven y tiene que consolidarse a nivel profesional, sacar su maestría y prepararse bien.

Tal vez en un futuro puede participar en el tema dirigencial. Mateo Jr. siempre está pendiente del Real España, tiene la misma pasión que yo. A veces me llama para preguntarme ¿qué pasa en Real España? Hay que hacer algo, me dice, cuando las cosas no van bien. Él algún día va a participar.

LOS 11 MEJORES FUTBOLISTAS EN LA HISTORIA DE REAL ESPAÑA, SEGÚN YIBRÍN

Siempre lo vemos para estas fechas proyectando para obras sociales. ¿Qué ha hecho Mateo en beneficio de Honduras y que no nos damos cuenta?

La verdad que es feo decir hice esto o hice lo otro. Son algunas cosas que usted ve, pero me gusta proyectarme socialmente en las comunidades donde trabajamos, donde operamos. Nos gusta respaldar la educación y la salud de los niños más pobres… Nos gusta mucho promover el emprededurismo de los hondureños. Tengo muchos programas relacionados con esos temas y creo que está de más decirlo.

¿Le preocupa o le ha puesto triste al ver historias en ese tiempo que ayudó a esas personas pobres?

Lo más triste de mi país es que sigue siendo igual de pobre que hace 30 años. No vemos evolución en el sentido de que el porcentaje poblacional sea menor que 30 años atrás, seguimos igual de pobres y creo que la principal razón es la corrupción; la corrupción a nivel empresarial y a nivel político.

Hay algo que la gente no analiza, pero no ha sido bueno para Honduras en el tema político y es que el tema empresarial está en esta ciudad (San Pedro Sula), a cuatro horas de la capital.

Hay un desentendimiento de la realidad política del país por una gran parte del sector privado que está en el norte de Honduras. Los políticos están solos haciendo y deshaciendo en la capital.

Yibrín lamenta la situación social de Honduras y acepta su responsabilidad como empresario del norte en el desinterés que han tenido al ver como políticos en Tegucigalpa han hecho lo que han querido con el dinero del pueblo.

Un ejemplo, en Ciudad de Guatemala el sector empresarial y político están en la capital; entonces como la mayoría de los empresarios son gente decente, aunque siempre hay una minoría de empresarios que hacen aliados de los políticos en temas de corrupción, entonces hemos visto que ha habido tanta presión (en Guatemala) que han sacado presidentes y que han ido a la cárcel, además han presionado para que no lleguen los malos al poder.

En Honduras los malos tienen el camino más libre porque Tegucigalpa está sola, Tegucigalpa está aislada con puros políticos y muchos empresarios que dependen de esos políticos para hacer plata.

Los empresarios de San Pedro Sula hemos sido indiferentes y hemos dejado que hagan y deshagan y esa separación de que hay dos ciudades importantes en Honduras, en temas de lo que está pasando en país no ha sido bueno, al estar lejos de Tegucigalpa es indiferente y es malo.

En Buenos Aires, Guatemala, San Salvador, San José, son lugares donde la presión empresarial ha generado cambio.

¿Qué piensa del ambiente crispado que vive Honduras, sobre toda la polarización en temas políticos que incluso ya llegaron al fútbol?

Bueno, todo eso afecta, ha sido una cascada el tema político y el tema social llegan a todos los sectores y el fútbol no se ha escapado de eso.

¿Cuántos millones invirtió en Real España durante su gestión como presidente?

Ja, ja, ja. Eso no se lo puedo contestar porque es algo muy privado, pero sí le puedo decir que empeñamos nuestra firma y nuestro nombre en los bancos para lograr préstamos y mantener a Real España y era mucho dinero. Cuando entregamos al Real España lo hicimos libre de deudas bancarias.

¿Cómo analiza la situación económica en los equipos del fútbol de Honduras?

Con las mismas falencias de hace mucho tiempo, desde que entré al fútbol. Es más, tenemos menos afición en los estadios. Cuando ingresé al fútbol llenábamos los estadios. Me acuerdo que en una primera vuelta entre Real España y Olimpia metimos 28 mil personas en el estadio Olímpico, hoy no se ve eso en San Pedro Sula.

A nivel de afición el fútbol ha decaído mucho. Igual Marathón y Real España llenábamos los estadios y ahora tenemos menos patrocinadores. Yo llegué a tener la camisa llena de patrocinadores de primera clase mundial; todas eran marcas reconocidas como aerolíneas, empresas de televisión, de electrónicos, embotelladoras, todos… Marcas mundiales y ahora viene en retroceso, pareciera que las empresas y las marcas están creyendo menos en el fútbol y veo que la situación está más difícil que antes, con problemas más graves que antes.

¿Qué cree que hace falta para que los equipos sean rentables en Honduras?

La única solución que tiene el fútbol de Honduras es reducir las planillas de los equipos. Yo en un momento dije, tenemos que obligar a todos los equipos de la Liga a meter por lo menos a tres Sub-21 de titulares para obligarlos a todos a tener un plantel más reducido.

Ya estamos viendo que del lado de los ingresos es difícil generar más, entonces tiene que ser por el lado de los costos, es la única manera, obligar a los equipos a jugar con gente nacional y más jóvenes.

Sé que los gurús de la televisión y de los medios van a decir que es matar el fútbol, pero es fácil decirlo desde una silla donde no te cuesta, pero cuando te ponés en la silla de los dirigentes es insostenible.

Mateo atendió a DIEZ y habló sobre la ventaja que tienen equipos como Olimpia y Motagua, asegura que les conviene que los otros ocho clubes sigan pobres.

Si no lo hacemos todos de forma pareja, pues van a seguir ganando los títulos los equipos de mayor presupuesto que solo es uno o dos. En Honduras hay equipos que pueden gastar 40 millones de lempiras al año y hay ocho clubes que no pueden gastar ni 15 millones al año.

Si analiza, en Honduras el equipo que más gasta es el que gana títulos; no es el que mejor trabaja sus reservas, no es el que tiene los mejores semilleros. En Honduras lo que gana títulos es el dinero; si tiene un plantel de 40 millones va a estar en las finales y será campeón, ese es el común denominador; revise las estadísticas quién ha gastado más dinero y quién gana los títulos.

Usted que conoce a fondo la economía de Honduras y de los clubes. ¿Cómo está la del Real España y por qué no le pueden competir a Olimpia y Motagua?

La economía de Real España está débil. El equipo vive del día a día y el dilema en Real España es disminuimos planilla o invertimos lo que no tenemos; ese es el dilema siempre y lo que hace difícil la toma de decisiones.

Usted dijo el miércoles en el Morazán que Real España competía con dinero limpio y que a los empresarios aportantes no les sobra. ¿A qué se refiere con este término de dinero limpio?

Lo que quise decir es que es muy difícil de mantener un equipo de fútbol con dinero de empresas hondureñas limpias, que pagan sus impuestos, que hacen las cosas en orden porque la economía hondureña no está bien, es difícil sostener un equipo con empresarios o con dirigentes que viven de la economía hondureña.

¿Y cómo está el crecimiento económico?

Está muy mal. Escuchamos que la economía va a crecer un 3% que es lo que dice el Banco Central de Honduras, pero ese crecimiento solo se lo quedan los Bancos y las Empresas de Telecomunicaciones; el pueblo no lo siente, ni la empresa privada que no está en banco ni telecomunicaciones. Para ese resto del país que no es telecomunicaciones ni sistema financiero no crecerá la economía; hay una depresión económica.

¿Cuánto representa en dinero que paga la televisora a un club, para un torneo?

No lo voy a negar que mucha gente critica que por qué Real España está con Televicentro, pero realmente Televicentro ha sido la empresa más seria en cuanto a patrocinio deportivo y ha sido la que más paga por los derechos de televisión, es la razón por la que Real España está con TVC.

El ex presidente aurinegro revela las causas del por qué el club sampedrano no ha cambiado televisora y resalta la seriedad de TVC en sus propuestas económicas.



Nadie ha podido competir hasta el día de hoy, últimamente TIGO se ha interesado y Real España ha estado en comunicación con TIGO porque quiere los derechos y también algunas cadenas internacionales han hablado con Real España como ESPN y otras pero no se ha podido llegar a un acuerdo, pero creo que en el futuro cercano van a haber esas oportunidades.

Antes era gratis ver el fútbol en Honduras y con los constantes cambios ahora vemos que se está privatizando, ¿cómo analiza este cambio?

Creo que impactaría en los patrocinadores, pero allí es donde los equipos tienen que hacer los números, es decir, si yo logro más en derechos de televisión, cuánto me costará en patrocinadores, es el análisis que tiene que hacer el club.

¿Cómo se divide en porcentajes la carga económica de un club, tomando en cuenta aportantes, patrocinadores, televisora etc?

Real España tiene un presupuesto de 25 millones de lempiras al año, de eso, la televisión es un buen porcentaje, diría que es un poco más de 50%, luego vienen los patrocinadores empresariales y el aporte de dirigentes. En taquillas Real España ya no cuenta con ese ingreso porque es bien poco, es un agregado para cubrir gastos menores.

¿Qué futuro le depara al fútbol de Honduras con los niveles de la economía hondureña que en lugar de crecer van hacia abajo?

Quiero felicitar a la Fenafuth porque está haciendo un buen trabajo y acertó en el fichaje de Fabián Coito, es un entrenador que puede estar aquí por lo menos unos ocho años dejando algo para el futuro, construyendo a nivel de selecciones menores y mayor, ojalá así sea.

Todos los que estamos en el fútbol estamos muy contentos con el trabajo del profesor Coito y de que la Fenafuth lo haya traído; está construyendo, es un entrenador muy preparado y siempre lo he dicho, no sé si es suerte, pero Jorge Salomón es el dirigente que más mundiales tiene con Honduras tomando en cuenta los mundiales menores y eso es bueno. }

Sé que Jorge es una persona que nunca va a malgastar un lempira del fútbol hondureño. La Liga Nacional igual porque los equipos están en una situación económica apretada y la tiene cuesta arriba.

La Liga Nacional tiene que buscar alianzas afuera y la miro cuesta arriba para los equipos que no son Olimpia ni Motagua porque son los clubes de mayor presupuesto y los ocho equipos tendremos problemas económicos porque hay una depresión económica en el país.

¿Qué se hayan disparado los salarios en los futbolistas ha impactado?

Claro que ha impactado. Recuerdo una vez en el Club Hondureño Árabe hace 14 años hicimos una reunión porque llegamos a una crisis salarial precaria de los equipos y vinieron los presidentes de todos los clubes.

Yo propuse y les dije, señores, aquí lo que tenemos que hacer es un pacto de caballeros entre todos los clubes de qué si se vence un contrato de un jugador, ningún otro club lo va a encarecer, por lo menos los próximos cinco años para bajar las planillas y costos de los equipos.

¿Qué pasó con la propuesta?

Olimpia y Motagua se opusieron, claro, a ellos no les conviene porque tienen más presupuesto y lo que les conviene es que los otros ocho clubes quiebren o estemos cerca de la quiebra para comprar nuestros jugadores baratos. Esa es la realidad del fútbol hondureño.

Al que tiene más plata le conviene que los demás estén pobres. En México si se le vence un contrato a un jugador por muy estrella que sea, del América u otro club, tiene que pedirle permiso por escrito para hacerle una oferta; en Honduras no es así.

Ahorita se mira con Yustin Arboleda que lo están sonsacando los equipos, ofreciéndole mayor salario y eso hace que el fútbol de Honduras se encarezca y Marathón, que fue quien dio a conocer a Arboleda poque antes no era nadie (futbolísticamente hablando) y hoy es el mejor delantero de Honduras gracias al Marathón.

Yibrín cree que Yustin Arboleda no debe ser malgradecido con Marathón ya analiza que está coqueteando con el que mejor salario le ofrezca.

Pero, ¿cómo le paga Arboleda al Marathón? Poniéndose en subasta al mejor postor y por unos dólares más se irá al equipo que le pague más, es lo mismo que nos pasó a nosotros con Luciano Emilio, es injusto.

Un tipo que iba a dormir a una banca al parque central de San Pedro Sula, que no tenía ni cama para dormir, Real España vino, le abrió las puertas de la sede, lo dio a conocer y de allí se revaluó porque fuimos su vitrina; jugando con Real España vino y se puso al mejor postor…

Esas son las cosas que hacen que los dirigentes como yo nos retiremos del fútbol porque algunos jugadores son muy mal agradecidos. Esas cosas no se hacen si sos persona agradecida, eso no se hace.

No es que la carrera del jugador es corta, ¡ey!, si Real España o Marathón no te abre las puertas no hubieses tenido una carrera, hay que ser agradecido en la vida. Es como usted, que a usted ahora lo conocemos gracias a Diario DIEZ.

No se equivocó cuando dijo en la pasada eliminatoria con Jorge Luis Pinto que se debía de pensar en un proyecto a Qatar…

Terminando el Mundial de Brasil miramos que la generación dorada se extinguía. En Brasil ni con esa generación pudimos dejar un buen sabor de boca en el Mundial y esas fueron las razones de mi pensamiento.

¿Fue un error haber traído un entrenador caro y tomando en cuenta que no hay material humano?

Pinto es un gran técnico, pero Pinto tendría que haber venido para pensar en Qatar y no en Rusia. Ese fue un gran error de Callejas; fue el error de todos pensar que con los jugadores que teníamos iríamos a Rusia. A Pinto se debió traer para trabajar con la Sub-21, Sub-23 pensando en Qatar 2022, pero son aprendizajes que se quedan.

¿Cómo mira el proyecto con Fabián Coito que por ahora estamos clasificados en la Copa Oro y dentro de la hexagonal?

México y Estados Unidos tienen jugadores en ligas muy competitivas y van a ser los equipos a vencer. Pero hoy por hoy Honduras está por encima de Costa Rica en Concacaf. A Costa Rica la miro muy débil, igual que a El Salvador, Canadá, Panamá, Guatemala.