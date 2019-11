Pedro Troglio: “Sueño todos los días con ganar el campeonísimo”

Pedro Troglio vino para cambiar la historia del Olimpia de los últimos años y está en el camino. El argentino que este miércoles enfrenta al Vida en el último juego de las vueltas dice que los cocoteros no le regalarán nada.

El extécnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata, sueña con verse campeonísmo, además se ha puesto como meta vencer al Vida para romper el récord de puntos que puede hacer en una sola vuelta; números que lo ilusionan.

Troglio ya más fresco, hace un análisis de la Pentagonal, pues saben que serán “La piñata” donde todos los equipos irán contra ellos dándoles palos para evitar que sean campeonísmos y por eso prepara una estrategia diferente.

Juego ante Vida: “Para nosotros es importante porque tiene un matiz bueno, significaría hacer un récord de puntos; no es que te suma para ganar una copa, pero quedar en la historia no es feo. Hemos armado un equipo de muchachos y confiamos que puedan darnos esa victoria que queremos. Vamos decididos a ganar para sumar puntos y hacer la campaña más grande; es un mino y lo tomamos como tan”.

Jugadores que convocó: “Benguché va a jugar, Edwin Rodríguez viaja, Patón… Vamos decididos a hacer los tres puntos. Si queremos hacer tres puntos para quedar en la historia del club y del fútbol hondureño; lógicamente que lo más importante es ganar el torneo; mientras son cosas que sirven”.

El Olimpia entrenó pensando en el Vida para ganar confianza en la pentagonal donde buscará el campeonísmo. Fotos Ronal Aceituno

Sin especulaciones: “¿Quién tiene seguro que nosotros le vamos a ganar un pentagonal al Vida, Lobos y no le vamos a ganar a España? Es capaz que le ganamos a Real España y no le ganamos a los otros; esas conjeturas que uno hace para mí no existe… Vida es difícil; a nosotros no nos importa nada, queremos ganar y cuando esté definido el pentagonal sabemos que ganar a todos”.

No busca rival: “Cuando buscás rival te sale mal, dices; que bueno que este equipo viene de buscar una copa y no juega con titulares y después te gana. Lo más importante aquí es sentirse seguro de uno mismo y pensar puro y exclusivamente ganarle a todos si queremos salir campeones”.

APOYA DECISIÓN DE MOTAGUA

Pensando en el inicio de la Pentagonal: “Lo que no tengo nada claro es que va a pasar en la segunda fecha porque no sabemos qué va a pasar con Motagua porque juega el 26 y nosotros disputamos el encuentro el 28; si analizas la segunda fecha… es raro jugar viernes, pero yo no tengo drama. Lo que armen, jugar la segunda fecha o pasarla a la cuarta y que quede libre Motagua. Esas cosas no me molestan, hay que jugar cuando te digan y buscar ganar”.

Recuperar jugadores: “Tenés que tener el descanso; eso para mí es una ley. Te puedes recuperar, nosotros perdimos en Saprissa y algunos pensaron que veníamos muertos y a los cuatro días ganamos dos clásicos; quedamos primeros cuando perdíamos todos. Creo que se puede porque hay que respetar las 72 horas, pero claramente hay un desgaste físico y emocional cuando hay partidos definitorios. Lo ideal es tener más días de descanso; pero nosotros no tenemos problemas, hay que ver qué pasa con Motagua”.

Pedro Troglio ya ha diseñado un equipo alternativo para que los titulares se la jueguen en la pentagonal.

Lo que hicieron tras caer ante Saprissa: “No hicimos nada, son momentos. Para mí lo del Saprissa fue un accidente. Con el partido ya terminado clasificábamos y en cinco minutos se degeneró todo, nos hicieron un gol de tiro libre, se nos vinieron encima, pero no pasa por tener o no tener… Son accidentes del fútbol, no quiere decir que seas bueno o malo. Venimos después, nos levantamos, ganamos, no hay misterios ni diferencias con Motagua y Marathón; somos un equipo parejo que dependemos de pequeños detalles”.

Brayan Beckeles de contención: “Lo hizo muy bien porque no tengo ninguno en ese puesto y al “Patón” Mejía lo llevo al banco y a Edwin Rodríguez igual, seguimos jugando de esa manera porque creo que podemos ganar así”.

Lo que espera del Vida: “Necesitan un resultado y vamos a encontrar un equipo muy presionado, con muchas ganas analizando los resultados de otro estadio. Todos nos hemos propuesto superar los puntos que ha tenido Olimpia en cuanto a récord en vueltas y vamos por ese objetivo”.

Elmer Güity: “Vuelve, más que todo era molestia en el tobillo y juega. Estos son los partidos que tienen que jugar los futbolistas para volver a meterse en el grupo”.

Jafeth Canales: “Puedo hacerlo debutar, claro; el otro día lo iba a hacer pero nos cayó otro gol y no lo quise exponer; pero si es necesario, la intención mía es darle esa posibilidad a los chicos y ahora es y miraremos en el trámite del partido si se da”.

Campeonato muy duro: “Cuando vine dije que iba a ser una pelea con Marathón, Motagua y Real España; y lógicamente de otro equipo que se mete allí como el Vida y la UPN y hasta Real de Minas. Es un campeonato al borde donde los detalles hacen diferencia y si analizas los partidos que jugamos ante Motagua fueron al límite; con Marathón se resolvió que en San Pedro ellos dominaron un poco más y nosotros acá e hicimos un gol, esas son las diferencias. Ahora, el Real España de ahora con la llegada de Ramiro Martínez lo miro fuerte; luego los demás equipos te respetan un poco más. Los cuatro equipos estamos en igualdad de condiciones”.

Buscará el campeonísimo: “Yo sueño con eso (ganar el campeonísimo), te lo repito; no es tan fácil. Algunos te miran ya campeonísmo pero en la historia hay muy pocos, otros te ven fuera de todo, perdiendo el pentagonal y perdiendo la final, pero todo se sabrá el 8 y 22 de diciembre y todo lo que digas ahora no sirve; hay que jugar y ganar porque en el fútbol puede pasar un poco de todo”.