Jorge Benguché está motivado: "Hay que cerrar con broche de oro las vueltas"

En el Olimpia no se conforman con lo logrado hasta el momento y después de asegurar el pase directo a la final, en la casa blanca quieren ganarle al Vida y evitar especulaciones.

Los jugadores del león tiene claro lo que les espera en este compromiso ante los cocoteros. "Es un rival fuerte, complicado, sabemos de la capacidad del Vida en casa y vamos a tratar de ir, jugar y ganar los tres puntos", indicó Jorge Benguché.

Además, en el grupo esperan afirmar el objetivo de lograr conquistar el campeonísimo. "En ese sentido hay que cerrar con broche de oro las vueltas y tratar de jugar una pentagonal para quedar primero para ganar el título. Estamos con la convicción que lo podemos lograr".

Con ocho goles marcados en lo que va del torneo, Benguché tiene el reto de poder convertir por primera vez en el estadio Ceibeño. "Todavía no he anotado gol en La Ceiba y sería una bonita oportunidad mañana".

El Olimpia se prepara para enfrentar al Vida este miércoles en La Ceiba. Fotos Ronal Aceituno

El atacante merengue aseguró que le apuntan en grande, pero deben lograr ganar la pentagonal. "El campeonísimo ese es el objetivo principal que tenemos, pero hay que tratar de ganar la pentagonal".

Con 41 puntos sumados en 17 jornadas, en el Olimpia no se conforman y quieren superar la marca de unidades logradas en un torneo."Por ahí el superar el récord (puntos) es bonito y vamos a tratar de lograrlo".

Al no tener participación en el partido ante Trinidad y Tobago, al delantero del Olimpia se le consultó si le molestó que no lo tomaran en cuenta para dicho juego. "No, nada que ver. Yo estoy agradecido, alegre, son oportunidades muy lindas de estar con la Selección y traté de disfrutar al máximo".