Carlos Pineda sobre su futuro: "Conmigo no han hablado de ninguna oferta"

Carlos Pineda se ha convertido en uno de los jugadores revelaciones del torneo y en el Olimpia se ha consolidado bajo el mandato de Pedro Troglio.

Pineda es uno de los jugadores que tendrá descanso en este duelo ante el Vida y respeta la decisión del técnico. "Lo lindo es jugar y hacerlo la mayor cantidad de veces es lo mejor para uno, pero el profesor tiene una planificación, él toma las decisiones y hay que aceptarlas".

En cuanto a la pentagonal que se acerca. "Ya la pentagonal son los mejores equipos y lindas batallas que hay que librar. Creo que tenemos equipo y plantel para lograrlas".

Además considera que no hay ventaja. "En la pentagonal se empieza de cero, nadie tiene ventaja sobre nadie, son partidos lindos y serán muy buenos, pero de mucha exigencia".

Carlos Pineda con 22 años se ha convertido en el contención titular en la Selección de Honduras. Foto Neptalí Romero

Con tan solo seis meses de contrato en el Olimpia, el volante deja claro que no le han presentado opciones de renovación. "Todavía no, es mí primer día de entrenamiento del Olimpia y hay que esperar que pasa. Eso me tiene sin cuidado y lo más importante es empezar la pentagonal con pie derecho y ser campeón".

Y agrega. "Conmigo no han hablado de ninguna oferta. Mi mente está en el Olimpia y esas son las cosas que divagan y hacen que el jugador se crea más, lo distraen del objetivo de jugar bien y con la misma entrega. No hay que perder el piso".

EL FUTURO EN LA SELECCIÓN

Tras su participación con la Selección Nacional. "Tener participación en la Selección son bendiciones de Dios, él es el que actúa en mí vida. Es una responsabilidad muy bonita, pero hay que estar preparado".

Pineda no pierde el piso por el momento que vive y asegura que. "Uno siempre se traza metas, hay que tener expectativas y alcanzar cosas grandes. Hay que soñar, entrenar y prepararse. Uno lo tiene que tomar con calma y no creerse porque estas en el Olimpia y la Selección. No hay que perderse, ni andar divagado por tener la mente en otro lado que no corresponde".