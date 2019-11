Mateo Yibrín: "En 2017 le dije a Elías Burbara; es el momento que fichemos a Héctor Vargas, hacé lo que tengas que hacer"

Mateo Yibrín, miembro de la Comisión de Selecciones y fuerte aportante de Real España, ha hablado en exclusiva con DIEZ y nos hace una radiografía del por qué el equipo catedrático vive horas bajas.

No señala a los dirigentes porque es parte, pero se traslada al pasado y acepta que hay situaciones que le han pasado factura.

Yibrín cree que hoy por hoy el no tener a un verdadero un director deportivo ha sido clave para este mal momento y dice que el actual, es simplemente asistente personal de Elías Burbara.

Mateo nos revela la cifra millonaria que llegó a tener en deudas con los bancos por su amor a Real España y recuerda que cada dolar que le pagaban a Carlos Pavón cuando venía del extranjero disfrutaba pagarlo porque “La Sombra” lo respondía en el campo.

¿Qué pasa con Real España, por qué a pesar que se hacen grandes fichajes es un carrusel donde pasan entrenadores, sube, baja y no logra mantenerse arriba?

El común denominador es cuando Real España tiene problemas económicos esos inconvenientes impactan grandemente en la estabilidad deportiva y la calidad de fichajes.

En Real España hemos fallado en no tener un proceso como el que tiene Motagua con Diego Vázquez que es un buen modelo, igual que Marathón lo está siguiendo con Héctor Vargas y le está dando resultados.

Cuando Primitivo Maradiaga renunció del Real España en 2017, le dije a Elías Burbara, es el momento de que fichemos a Héctor Vargas, tenés que traer a Vargas, hacé lo que tengas que hacer.

¿Y por qué no lo fichó Burbara?

No sé. Hay que preguntarle a Elías. Entonces salió Primitivo y comenzamos técnico tras técnico y espero que no sigamos así; ojalá que Ramíro Martínez siempre esté con los pies en la tierra, no lo conozco, pero que mantenga su humildad, que no se agrande cuando gane y que sea sincero con la dirigencia del Real España si quiere hacer carrera en Honduras porque a Real España no le conviene estar cambiando de técnico.

Mateo Yibrín revela que ha recomendado el fichaje de Héctor Vargas y sigue considerando que es el DT ideal para un proceso en la 'Máquina'.

¿Con lo que me dijo de Héctor Vargas, sigue pensando que es ideal y tiene las puertas abiertas en Real España?

Yo siempre lo he pensado así. Necesitamos un entrenador de carácter, que conozca el medio hondureño, que sepa sacarle el potencial al futbolista catracho. El futbolista hondureño es como un bebé, necesita que lo cuchareé, para sacarle el mejor rendimiento y Vargas lo sabe hacer muy bien y en Honduras el manejo de camerino es clave y en Real España en mi conclusión es que cuando sale un técnico es que no sabe manejar el camerino.

En mis 14 años en la presidencia de Real España me di cuenta que el éxito de un entrenador no es que entrene bien, que sepa de tecnología, metodología; es importante y esos son los técnicos ganadores y encontrarlos no es fácil. Motagua lo encontró, Marathón lo encontró pero Real España no lo ha encontrado.

¿Cuánto dinero ha malgastado Real España?

Yo no voy a criticar fichajes malos porque uno siempre se equivoca, los clubes se equivocan; cuando fui presidente de Real España me equivoqué.

Claro, yo escuchaba a la dirección deportiva, a los entrenadores y nos equivocábamos. Eso es parte del fútbol; el Real Madrid se equivoca, el Barcelona igual, pero lo que pasa aquí es que es más obvio porque el dinero falta y duele más equivocarse.

¿Si le tocara regresar a rescatar a la presidencia del Real España por cualquier circunstancia depondría sus actividades en sus negocios o es muy complicado volver?

Puede ser que algún día regrese. No me cierro, le tengo mucho cariño al equipo, tal vez algún día. Creo que lo primero que hay que hacer es poner orden a nivel administrativo y deportivo, eso es lo que requiere el Real España ahora.

¿Una vez Yankel Rosenthal mencionó que Marathón lo estaba dejado pobre porque invertía y no miraba títulos, usted ha resentido su carga económica durante su gestión en los sampedranos?

Claro, todos los directivos los sentimos. Yo llegué a tener en préstamos avalados por mi firma y mis garantías por más de 12 millones de lempiras en los bancos, solo para el club.

Es difícil cuando no encontrás patrocinadores, es difícil cuando no puedes vender jugadores, cuando miras a las reservas y no hay jugadores de exportación, es difícil cuando viene un entrenador que se va y no te deja nada, es duro.

A propósito. Usted tenía una buena relación de fútbol con Yankel y en su momento vivían de forma intensa los clásicos. ¿Ha vuelto a tener comunicación con él?

A través de amigos le he mandado mensaje a Yankel, le tengo mucho aprecio y lo considero mi amigo. No tengo nada en contra de él y le deseo lo mejor a Yankel.

¿Qué necesita Real España para salir del estancamiento. ¿Puede ingresar a la Pentagonal si se dan algunos cruces?

Dios quiera que Olimpia gane en La Ceiba y que Real Sociedad saque por lo menos un empate contra la UPN y que podamos vencer a Platense. Vamos a estar pendiente con los tres controles en la mano (risas) para estar al tanto.

¿Cuál fue el fichaje en su gestión del cuál usted se arrepiente?

Me arrepiento de haber llevado (fichado) a Javier Portillo al Real España. Es muy malo lo que él hizo.

¿Qué otro? No se me viene otro pero ese es un ejemplo; yo lo traje al club y pasó lo que pasó (con la demanda), hubo un error administrativo del Real España.

En su gestión, Yibrín contrató al Pulgarcito Portillo quien los terminó demandándolo por una anomalía en su contrato y ganó un millón de lempiras en el TNAF.

Los brasileños son los que más mal le han pagado a Real España; Douglas Caetano salió por la puerta de atrás, negoció a espaldas; Luciano Emilio lo mismo, Pedrinho igual… pareciera que los brasileños utilizaron de trampolín a Real España, como que son una raza aparte. Fíjese que los uruguayos son más leales y se pudieron ir como Cardozo, Palomo Rodríguez, Washington Hernández, Daniel Uberti… Cuando hablo de los brasileños son los que han venido a Real España.

¿Qué jugadores siempre quiso fichar para Real España?

Siempre quise fichar a Wilmer Velásquez y siempre fue muy leal con Olimpia y lo felicito por eso. Él nunca fue el jugador mejor pagado, pero fue muy leal.

¿Qué otro jugador? La última vez que hablé con la dirigencia de Real España les dije que trataran de contratar un jugador como Yustin Arboleda, un buen nueve que requiere el club.

En su momento quise traer al “Jocón” Reyes al Real España pero estaba leal con el Motagua; esos son los jugadores que uno quiere traer al Real España.

¿Cómo dejaron que Olimpia les arrebatara a Luciano Emilio en su mejor momento?

A nosotros nos dijeron que en Banco del País le hicieron un depósito de 20 mil dólares a Luciano Emilio seis meses antes de terminar el contrato con Real España, esa fue la historia; él y Olimpia lo niegan, pero siempre negoció a espaldas y lo mismo con Pedrinho en Motagua, Douglas Caetano (Olimpia).

Son jugadores que Real España los dio a conocer al fútbol centroamericano, antes no eran nadie, y bueno… pasan esas cosas pero es válido; no es que sea ilegal, pero las formas; hay que ser agradecido.

Yibrín recuerda que antes de finalizar el contrato con Real España, Luciano ya tenía un acuerdo con Olimpia y hasta un depósito de 20 mil dólares en su cuenta.

Ahora pensaría dos veces para traer jugadores brasileños a Real España honestamente; si volviera a la dirigencia lo pensaría, a menos que les firme contratos a largo plazo o que solo podrían jugar con Real España en Honduras; sino, para qué traerlos a darlos a conocer. Son aprendizajes que quedan.

¿Desde su óptica, sé que es muy difícil señalar, pero cree que se han cometido errores en el actual Real España?

Sí claro, se han cometido yerros definitivamente; pero yo cometí errores, así que no voy a criticar públicamente. Lo que están haciendo mal los dirigentes se los digo personalmente pero no los criticaré públicamente, todos cometemos y es parte del aprendizaje.

Recientemente Real España denunció que fueron estafados en el traspaso de Bryan Acosta. ¿Por qué cree que han pasado estas cosas en el club?

Jaime Villegas lo que alega es que a Real España le reportaron un porcentaje sobre un valor que no es el real. Por ejemplo, la MLS le compró al Tenerife a Bryan Acosta por 10 lempiras pero lo que reporta el sistema de la MLS es que se vendió por 20 lempiras; entonces a Real España le pagaron su porcentaje en base a 10 lempiras y a eso se refiere Jaime Villegas.

¿Honestamente por qué se va Jaime Villegas del Real España?

Yo sé por qué Jaime sale del Real España y la dirigencia actual sabe porque sale Villegas del club, pero no tenemos por qué andarlo divulgando.

¿Qué consejos le ha dado a Elías Burbara quién ha sido cuestionado por un sector de aficionados por algunas decisiones que se han tomado?

Mi último consejo a Elías es que retuviera a Jaime Villegas. Pero Elías y Fuad son los que lideran el club y son los que tienen la última palabra y pues los vamos a apoyar en lo que decidan.

¿Qué tan importante es un director deportivo en un club?

Yo creo que es importante porque el director deportivo mira cosas que uno como dirigente no entiende.

¿Usted fue de los precursores de los proyectos con jóvenes y en 2010 y 2013 que les dieron resultados… ¿Cree que Real España debe seguir apostando este tema tomando en cuenta lo vivido actualmente?

Real España debe de pensar así, es más, esa fue una de las recomendaciones que les di. Deben retomar el trabajo que hacía Daniel Uberti en las reservas; les dije que traigan a Uberti para que lo dejen manejando las reservas para abajo porque estaba haciendo muy buen trabajo.

Si yo vuelvo a la dirigencia traería alguien como Uberti a manejar la estructura de las reservas hacia abajo porque lo hacía con orden, disciplina… y de allí salieron los Buba López, Bryan Acosta, Bryan Róchez, Jhow Benavídez, todos estos jugadores de la mano de Daniel, me parece que es un error no tener a alguien como Uberti manejando las reservas.

Mateo Yibrín considera que Real España necesita un verdadero director deportivo parecido a Daniel Uberti ya que Eloy Page lo considera únicamente un asistente personal del actual presidente.

¿Qué tipo de futbolistas necesita fichar Real España para ya no seguir sufriendo en el campeonato?

Real España necesita un “9”. A Rony Martínez no hay que castigarlo mediáticamente, es un jugador que corre, que lucha al igual que “El Chino” López; son los jugadores que más luchan y corren en la cancha.

Rony Martínez debería seguir en el club y traer un delantero tipo Yustin Arboleda y que no sea brasileño y si es brasileño que venga amarrado (risas). Además ocupa un buen central; el tico Saravia debe seguir. Real España necesita un lateral derecho, pero ese es el trabajo del técnico y de un director deportivo que hoy no tenemos, definir bien eso.

¿Pero está Eloy Page que es director deportivo?

Eloy Page no es director deportivo, Eloy es un asistente personal de Elías Burbara, eso es Eloy; no es director deportivo. No tiene experiencia.

¿Le gusta el proyecto que ha montado ha Marathón donde no tiene figuras pero siempre compite en los últimos años?

Marathón de los últimos tres años muy bien; creo que de los equipos grandes es el que menor planilla ha tenido sumando los últimos cuatro años. Si se mide la eficiencia de los cuatro grandes por lempira invertido, el más rentable es Marathón. Si se miden puntos logrados por lempira invertido, Marathón es el número uno.

¿Considera que don Héctor Vargas sigue siendo una opción para Real España porque en su momento se lo quiso llevar?

Para mí es una opción Héctor Vargas, lo mismo que otros entrenadores.

¿Y Diego Vázquez?

Lo que pasa con Diego Vázquez es que hay que verlo fuera del Motagua; pero sí es un gran técnico.

En su momento Real España tuvo a Carlos Pavón que venía del extranjero. ¿Cómo hacían para pagar su alto salario en dólares?

Era un gusto bolsearnos y endeudarnos para pagar a Carlos Pavón; era un referente tenerlo, jugó en Europa, en México; era un lujo.

¿Cuál fue el sueldo más alto que se le pagó a Carlos Pavón?

No, eso no se lo voy a decir pero sí era un buen salario.

PREGUNTAS CORTITAS



Comida Favorita: Yuca con Chicharrón.

Su último lujo: Buena pregunta, no he pensado… PASO.

Qué colecciona: Camisas del Real España

El mejor momento como dirigente: El primer título cuando ganamos en 2003.

El clásico más apasionante: El Marathón vs Real España y Olimpia vs Real España.

Marathón: Un equipo aguerrido.

Carlos Pavón: Un gran nueve y referente.

Olimpia: Un gran rival. El rival más poderoso fuera de la cancha diría yo (risas). A los dirigentes olimpistas no les gusta que les digan, pero eso, el club más poderoso fuera de la cancha.

Luciano Emilio: Un gran jugador de fútbol pero como persona dejó mucho que desear.

Chelato Uclés: El mejor entrenador de Honduras.

Real España: El club de fútbol más importante de Honduras y lo más importante que es el equipo que más quiero.

Mateo Yibrín: Soy un hondureño que ama la patria.