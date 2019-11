Concachampions y Copa Oro 2021 se jugará con VAR, anuncia presidente de Concacaf

A partir del 2021 el VAR será una realidad en la Concacaf, según anunció este martes su presidente Victor Montagliani en esfuerzo por incorporar la tecnología en el fútbol de la región, tal y como lo hacen en México, Estados Unidos, Europa u otras ligas y torneos sudamericanos.

Montagliani confirmó la noticia durante una rueda de prensa celebrada en Costa Rica junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En primera instancia Victor fue claro en que "el próximo año vamos a tener más" apoyo para los árbitros y que "en la Copa Oro de 2021 lo vamos a tener (VAR), hemos tomado esa decisión. También a nivel de clubes vamos a tener el VAR para la Liga de Campeones de Concacaf".

Ante ello Infantino comentó que "esto depende de las organizadores, de la Federación, de las competiciones o de Concacaf. Yo soy hincha total del VAR, no siempre fue así, hemos visto con prueba que el VAR ayuda".

Sin embargo, detalló que el costo es elevado, pero vale la pena el gasto por los logros que ha obtenido.

"Hay un gasto en el VAR, este gasto disminuye. Los árbitros tienen un trabajo complicado y todos los critican al árbitro los invito a pitar un partido entre amigos y verán lo difícil que es", soltó.

Y agregó: "El VAR ayuda a los árbitros, gracias a ello no hay decisiones escandalosas, no hay fuera de juegos o partidos que se definan en escándalo. No es perfecto, se sigue trabajando. Entre más VAR se usa, más se limpia el fútbol. Lo ha limpiado".

Lo cierto es que el primer ensayo para que esta entre en función, será en el Hexagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022, la cual ya fue anunciado.