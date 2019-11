Diego Vázquez: "Cuando tienes 12 finales seguidas todos te quieren bajar, no hay apoyo"

El entrenador de Motagua, Diego Vázquez, sigue el hilo ante la negativa de la Liga Nacional de Honduras y de los clubes protagonistas en la instancia de la pentagonal de su negativa ante la petición de posponer su posible duelo ante Marathón pensando en el descanso para enfrentar a Saprissa en la final de la Liga de Concacaf.

Ante esta respuesta para el timonel no hay tiempo para perder, "estamos trabajando con dualidad de criterios y de objetivo, pero es lo que tenemos focalizado en lo que se viene".

Aún así lamentó la determinación que tomaron, entendiendo esto como un seguimiento para el Motagua.

"Vamos a ver cómo lo manejamos, todavía tenemos tiempo para decidir y bueno, ante la negativa de apoyar algo justo que ya sabíamos, siempre nos quieren bajar contra todo. Cuando tienes 12 finales seguidas todos te quieren bajar, no hay apoyo".

Ante ello aceptó que esto se trata de "de todos y todas, los que no son Motagua. Ya lo veía venir, pero estamos focalizados, vamos a jugar para seguir dándole alegría a la gente".

Lo cierto es que traducido de esta controversia, al DT de las águilas le han dado la idea de no alinear jugadores Sub-20, además del hecho de perder ante Real de Minas este 20 de noviembre para quedarse con la cuarta plaza.

"Ayer nos dieron una idea en un programa, nosotros tenemos un corazón limpio, los que la imaginan es porque no tienen un corazón limpio y la hacen. Lo veo como una especulación innecesaria, jamás saldría a un partido y a decirle a mis jugadores que no den el cien por ciento", dijo.

Ver: Liga Nacional de Honduras no aprueba petición de Motagua

Y agregó: "Siempre hemos actuado bien y tenemos 12 finales por algo y vamos a seguir de esa manera a pesar de que tenemos que pelear contra todo, los cambios de formato, con las no reprogramaciones, con las injusticias que no miden con la misma vara, para unos sí, para otros no. Aún así tenemos jugadores con una fortaleza mental. Lo tomamos con un reto".

Finalmente, Diego Vázquez aprovechó para enviar un mensaje. "Les mandamos mucho amor a todos y a todas".

Antes de enfrentar a Saprissa en la final de vuelta el próximo 26 de noviembre, Motagua enfrentar a Real de Minas (20 de noviembre) y más tarde a Marathón (23 de noviembre) por el primer juego de la pentagonal.