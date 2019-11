Héctor Vargas bromea sobre interés de Mateo Yibrín: "Si me triplican el salario capaz me voy"

Fiel a su estilo y sin sobresaltos, Héctor Vargas se refirió este martes en conferencia de prensa a la entrevista que Mateo Yibrín, expresidente del Real España, brindó a Diario Diez sobre su interés particular en que sea entrenador del club en el futuro para formar un proyecto como el que ha montado en Marathón.

Yibrín cree que el interés se debe a los proyectos que ha armado en el fútbol de Honduras y recordó su paso por Victoria y Olimpia y su presente en el verde.

"Yo sé lo de Mateo porque es un empresario y mira al entrenador de la manera en que el club va creciendo. Yo en Victoria tomé un equipo que estaba descendido y en tres meses lo llevé a una final; en un año a Concacaf dejándole una estructura sólida y luego los que vinieron los que descendieron.

A Olimpia les dejé tres campeonatos, la Copa Presidente, más de 100 millones de lempiras (en ventas de jugadores) y ahora tienen que hacer una inversión tres veces mayor de la que hicieron conmigo y ahora están en veremos", dijo.

Luego agregó: "Mateo es un empresario y por eso lo dice, igual lo que me pasó aquí en Marathón es algo parecido, estaba peleando un sexto lugar y entrando de últimos en los torneos y ahora el equipo se volvió a consolidar en los primeros lugares. Para él son números y le cierran, tiene mucho conocimiento del medio y por eso opina de esa manera. Yo las palabras me quedan y trato de hacer eso, dar todo mi trabajo en la empresa que me toque", respondió.

Vargas hasta hizo bromas con los periodistas. "Si me triplican el salario capaz que me voy... son bromas", dijo sonriendo y luego agregó: "Por ahora estamos aquí y veremos que termine el campeonato para ver sí sigo aquí o no sigo. Esto es así, llega un momento de cansancio".

Vargas no descarta dirigir al Real España en un futuro. "Si me sacan de aquí (Marathón) o no se me dan las cosas, tomaré las palabras de Johnny Leverón; mi primera opción la tiene la familia, después, si de aquí me sacan, no haré un luto de un año para que me llame de vuelta Marathón.

Yo tengo que trabajar y si realmente las condiciones no están, buscaré otra opción. Si me sacan de aquí no me quedaré esperando, lo mío no pasa por no saltar de Marathón a Real España ni a otro lado, sino por hacer las cosas bien en este torneo", declaró.

Finalmente aclaró que su contrato con Marathón finaliza en mayo de 2020 pero de antemano sabe que los malos resultados siempre pueden acabar con lo firmado.

"Me finaliza en mayo, pero aquí es cuatro partidos perdidos y no seguir. En Marathón me han tratado bárbaro y no me quejo, pero siempre a los contratos a los cinco partidos que perdés ya no te sostienen, entonces queda eso, también la opción económica que la negocias y te vas", afirmó el argentino.