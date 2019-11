Héctor Vargas llama "tontito" a Diego Vázquez por pedir reprogramar juego de pentagonal

El técnico de Marathón, Héctor Vargas, atizó nuevamente contra su colega Diego Vázquez en la previa de jugar la pentagonal y le recuerda que lo que juega ante Saprissa es una final de Uncaf y no de Concacaf.

El argentino lo llamó "tontito" por pedir reprogramación del juego de la pentagonal cuando en un torneo se aceptan las reglas de juego desde antes que inicie.

CIERRE DE VUELTAS E INICIO DE PENTAGONAL



"El primer lugar se definió y estamos preparados para lo que se viene en la pentagonal y enfrentaremos al Honduras Progreso más que todo para cumplir con los minutos Sub20, esperemos que se cumplan en todos lados ya que por allí los minutos que no se cumplen son tres puntos menos pero vamos a estar atentos a ese tema, nosotros cumplimos e ir con todo el sábado a enfrentarnos a un lugar que ganamos contra Motagua y apuntar al campeonato que es lo que venimos haciendo en este torneo".

ANTE MOTAGUA EN EL ESTADIO OLÍMPICO

"Nosotros en 50 partidos estos dos años y medio en San Pedro Sula jugamos de local ante la UPN en el Morazán. En el Yankel solo hemos perdido dos y los que perdimos ante Motagua y Juticalpa fue en el último minuto, pero somos fuertes en todos lados. Decidimos en el Olímpico por el tema de la recaudación, pero digamos entre comillas, allí hemos ganado finales en instancias decisivas y la directiva me consultó por los antecedentes y ya hemos vencido a Motagua".

SOLICITUD DE MOTAGUA A LA LIGA

"Aquí estamos confundiendo los campeonatos. A nosotros nos mandaron a jugar un torneo de repechaje y antes clasificábamos siendo campeón, en este momento es Motagua y teníamos derecho al ser campeón, pero ahora juegan el tercero y cuarto de Canadá, los caribeños y todos nosotros.

VARGAS A YIBRÍN: "SI ME TRIPLICAN EL SALARIO, CAPAZ ME VOY"

Este campeonato que a mi me gusta porque se puede competir, está devaluado, es un torneo de Uncaf para competir en Concacaf y lo estamos viendo como si fuera la Champions... ¿por qué te van a suspender un partido si este es un torneo de repechaje? Jugalo como está y afrontá las consecuencias".

EL MENSAJE A DIEGO VÁZQUEZ

"Creo que pedir permiso y cambiar las reglas al margen de lo que diga este muchacho que es medio tontito que habla de la diferencia del juego. Si quiere hacer valer que le gane tan siquiera a un equipo de la MLS, no les ha ganado nunca, no digamos a uno de México. El día que le gane a uno de esos que hable de semifinales de Concacaf, porque las dos finales que jugó son de Uncaf y no tiene el valor de jugar un torneo de Concacaf".

CIERRE ANTE HONDURAS PROGRESO

"Lo vamos a mezclar y tengo tres jugadores con amarillas y a Carlo Costly suspendido, Gerson Gutiérrez igual y habrá unas cinco variantes en el partido".