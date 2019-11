¿Mal fichaje? Javier Portillo le responde a Yibrín: "Lo único que tengo para él es respeto"

Javier Portillo salió al paso en respuesta a las declaraciones de Mateo Yibrín en donde lo catalogó por un mal fichaje más allá del ámbito deportivo traducido de la demanda de un millón de lempiras que ganó el defensor de ahora 38 años por un tema en su contrato por un millón 50 mil lempiras.

"Lo único que tengo para Yibrín es respeto, no encuentro otra forma de expresarme hacia él. No me considero un mal fichaje, recordemos que estaban en último lugar y estaban peleando descenso, fui pieza importante para que el equipo salvara la categoría"

Según Portillo, él estaría en toda la disposición para aclarar cómo se dieron las negaciones, evidencia que él tiempo del pasado.

"Yo le diré que estoy a la disposición para hacerle llegar las grabaciones que yo tengo, así no tendrá un mal concepto de mi persona. Yo las guardo porque en algún momento las pude ocupar. Él dice en la entrevista -tengo entendido- como que fue una confusión administrativa", soltó.

Y agregó. "Yo tengo el número de Yibrín, le haré la grabación para que él no tenga duda. No me considero una persona mala, soy una persona que me he dado a respetar e independientemente del estatus de las personas me gusta respetar para que me respeten. No fue una mala contratación, fue una mala jugada que cierta persona me quiso a hacer y no se lo permití".

En lo demás guardó lugar para recordar a Jaime Villegas con quien tuvo un fuerte roce en su momento antes de firmar por el Vida.

"Futbolísticamente no creo que ellos piensen de esa forma en que fui un fiasco, yo a donde he ido siempre he dado todo, si no estoy en un equipo grande es por mi tipo de personalidad, no voy a dejar que me pisoteen y eso fue lo que quiso a hacer esa persona que estaba en la parte administrativa", dijo.

Finalmente aclaró que "la mayor cantidad de esa demanda se la llevó el abogado, pero quedé tranquilo porque se presentó un precedente".

Por su parte considera que Real España "me dejó a los mejores compañeros que he tenido en el fútbol, fueron momentos difíciles para mí, pero encontré a compañeros que me apoyaron al cien por ciento".