Pedro Troglio: "Vida estaba tranquilo y confiado, pero nos hizo pegar un susto al final"

Pedro Troglio, técnico del Olimpia, se refirió al sufrido triunfo 3-2 ante Vida en La Ceiba en el cierre de las vueltas del torneo Apertura 2019.

El argentino se mostró satisfecho por haber cerrado líderes y firmando una nueva marca en el fútbol hondureño.

Confiesa que les sorprendió el cuadro cocotero al final del encuentro y que presentó un equipo alterno pensando en el primer partido del pentagonal.

Sobre su récord con el Olimpia:

La verdad que estoy muy feliz, la verdad es simplemente una estadística, no es el final de lo que uno está esperando y no es poca cosa conseguir lo que los jugadores quisieron. Sería mentiroso decir que no vinimos a buscar esto acá. Ahora viene el pentagonal, es un pequeño paso.

Es un equipo alterno porque no venían jugando, pero si miras los nombres, son titulares en cualquier equipos. Cuidamos jugadores para el partido del domingo, algunos de selección.

Sobre el juego ante el Vida:

"Fue ene buen partido, se complicó al final sabiendo el resultado de Real España, en el 3-1 Vida estaba tranquilo, confiado, pero nos hizo pegar un susto al final. Si nos quedamos con el final en los últimos quince minutos y Vida juega 90 minutos así, es mejor que nosotros. Nosotros tenemos que agarrar esto como una experiencia".

Vida como rival en la pentagonal:

"La idea era jugar contra UPNFM, pero al final ganó, así que tenemos que volver acá a una cancha difícil con un equipo que juega bien. Ahora viene una pentagonal en donde nosotros tenemos una obligación y Vida juega más tranquilo".

Su pensar sobre el cierre de las vueltas y el fútbol hondureño:

"Muy duro, hay canchas difíciles, complicadas. El calor, hoy estamos en una etapa del año en que no es muy caluroso. Es un campeonato difícil, los jugadores técnicos y rápidos. Estoy feliz de lo que me han rendido mis jugadores".