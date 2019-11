Fernando Araújo: "Este uruguayo vino a La Ceiba e hizo historia"

Fernando Araújo, técnico del Vida, se refirió a la derrota 3-2 ante Olimpia que puso en vilo su clasificación al pentagonal. Destacó la reacción de sus pupilos.

Tienen tiempo para enmendar errores y dio pistas del equipo que esperan ser en esta fase final.

Sobre el partido ante el Vida:

"Se dieron muchas ventajas y cuando lo haces ante un equipo como Olimpia no te perdona. Toca trabajar, recomponer y a esperar el partido del fin de semana.

Lamentablemente perdimos las marcas, cada jugador es responsable de quién hace el gol. Nos convierten el primer gol y después no presionamos la pelota al borde del área y nos hacen el segundo gol. El partido se hizo muy difícil por más que luchamos y lo buscamos. Hay una diferencia entre un plantel y otro".

Tiempo para corregir:

"Me voy un poco preocupado por esos errores del primer tiempo donde nos convierten dos goles, más allá de la clasificación en el pentagonal. Evidentemente los muchachos que no han venido van a potenciar el equipo. Una vez que entremos a la pentagonal dijimos íbamos a armar un equipo bárbaro y no voy a dejar de hacerlo, el sábado será otra historia. Somos un equipo con mucha juventud y a veces la juventud peca. Hay que trabajar".

¿Qué tipo de Vida aparecerá en la pentagonal?:

Recién terminó el partido, lo primero que quiero es poner la cabeza en calma, acomodar las "ideas y mañana trabajar en eso. Si te digo que lo vas a ver igual al Barcelona te voy a mentir, si te digo lo que verás igual a Real Madrid te voy mentir... entonces vamos a recuperar a los muchachos y empezar a trabajar".

Clasificación del Vida y récord para Araújo en Honduras:

"Cuando pisé La Ceiba me hablaban de descenso, hoy estoy jugando una pentagonal. Me voy enojado con el rendimiento del equipo en los primeros minutos y contento por pasajes en donde jugamos de igual a igual; más contento aún porque nos metimos en una pentagonal. Este uruguayo vino a La Ceiba e hizo historia".